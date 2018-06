Pozor na nebezpečné kalhoty pro děti, varuje ČOI. Nechala je stáhnout z trhu

Oblečení má na konci nohavic nezajištěné šňůry s přezkami, což může zavinit pád dětí.

Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) nechala z trhu stáhnout dětské oblečení, které neodpovídalo bezpečnostním požadavkům.

Zateplené kalhoty s nápisem Grace měly na nohavicích šňůry, které bylo možné stáhnout přezkou. Tato přezka ovšem přesahovala dolní okraj oblečení, i když byla nohavice rozevřená.

Podle ČOI tak nelze vyloučit, že by oblečení mohlo způsobit dětem zranění při činnostech jako jízda na kole, šplh nebo běh. Oblečení nebylo v souladu s požadavky zákona o obecné bezpečnosti výrobků, uvedla inspekce.

Výrobek je prodáván bez obalu. K textilní etiketě z vnitřní strany pasu je šňůrkou připevněna papírová etiketa s vyobrazením lyžaře a nápisem "Grace The Latest Fashion In Dress". Výrobce kalhot ani země původu nejsou známy. Inspekce je našla v prodejně Van Do Vu, K. H. Borovského 1331, Tachov.