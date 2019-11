Pošta se připravuje na vánoční shon. Klientům radí, dokdy poslat balík

Česká pošta doporučuje lidem podávat balíky určené k doručení do Štědrého dne ve čtvrtek nebo v pátek 19. a 20. prosince. Bude záležet na tom, zda půjde o balík určený na poštu či Balíkovnu, nebo do rukou adresáta.

Pokud bude chtít odesílatel poslat balík do rukou adresáta, aby došel 23. prosince, měl by jej podat do 19. prosince. Balík bude doručený na každou adresu po celém Česku. Pošta bude před Vánoci doručovat i o víkendech 14. a 15. prosince a 21. a 22. prosince.

Balík do Balíkovny nebo Balík na poštu může být podaný do pátku 20. prosince. Česká pošta na svých pobočkách provozuje po celém Česku 400 Balíkoven, přepážek s expresním výdejem balíků. Na nich se vydává 52 procent balíků, které jsou uloženy na poštách. Díky tomu, že Balíkovny jsou součástí poboček a dep České pošty, mají prakticky neomezenou kapacitu pro uložení balíků.

"Je potřeba počítat s tím, že tyto rozhodné dny jsou termíny, dokdy je nutné předat zásilky České poště. Při objednávce na e-shopu je proto nutné dále připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy České pošty. Pokud někdo podá balíky po tomto datu, Česká pošta samozřejmě udělá maximum, aby je doručila do Štědrého dne," uvedl Ivo Vysoudil z oddělení komunikace pošty.

Pošta očekává, že v předvánočním období přepraví na 15 milionů balíků, loni od října do prosince to bylo 14 milionů balíků. Během standardního období přepravuje pošta 150 000 až 200 000 balíků denně, tedy do šesti milionů balíků měsíčně. Před Vánoci to může být přes 300 000 balíků za den. Pošta kvůli vánočnímu náporu najala téměř 5000 brigádníků.