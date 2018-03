Pokuta za teleshopping v televizi Šlágr platí, potvrdil soud. Firma neuvedla skutečnou cenu

před 6 hodinami

Ve vysílání zaznělo, že Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za 300 korun, ale na konkrétním telefonním čísle mohou lidé výrobek objednat za 249 korun. Firma už ale nezmínila, že je nutné připočíst i poštovné a balné za 120 korun.

Brno - Nejvyšší správní soud potvrdil firmě Endala pokutu 400 000 korun za klamavou reklamu. V teleshoppingu nabízela doplněk stravy Ginkgo biloba za cenu údajně výhodnější než v kamenných obchodech. Ve vysílání na stanici Šlágr TV se ale neobjevila informace o poštovném a balném.

Firma v kasační stížnosti poukazovala na to, že zákazníci se všechny údaje dozvěděli při telefonickém objednávání, mohli se tedy svobodně rozhodnout, zda produkt zakoupí, anebo nikoliv.

Podle Nejvyššího správního soudu je nutné hodnotit klamavost reklamy k okamžiku odvysílání, nikoli ve vztahu k později sděleným informacím. "Opačný výklad by vedl k faktické nemožnosti potrestat zadavatele reklamy," stojí v rozhodnutí.

Už Městský soud v Praze konstatoval, že výklad zvolený zadavatelem reklamy by umožňoval zařazovat do reklam klamavé údaje s pouhým odkazem na další, aktuálně nezveřejněné podmínky. Spotřebitel by se tak dostával do zjevně nevýhodné pozice.

"Takový výklad by odporoval uvedenému účelu směrnice o nekalých obchodních praktikách a judikatuře Nejvyššího správního soudu," napsali soudci nejvyšší správní instance.

Reklama se objevila ve vysílání v prosinci 2013, společnost Endala byla jejím zadavatelem. Ve vysílání zaznělo, že Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za 300 korun, ale na konkrétním telefonním čísle mohou lidé výrobek objednat za 249 korun. Poštovné a balné činilo 120 korun.

Takto prezentovaná nekompletní informace mohla podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvést spotřebitele v omyl o skutečné ceně nabízeného výrobku. Proto ji vyhodnotila jako klamavou obchodní praktiku podle zákona o ochraně spotřebitele.