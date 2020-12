Nálada v gastru houstne. Nejsme obětní beránci, hlásí podniky a chystají neposlušnost

Nálada v gastronomii je napjatá. Uzavření restaurací ve 20 hodin v předvánoční době je podle některých provozovatelů stejné, jako je zavřít úplně. "Tato vláda je dlouhodobě neschopná řešit danou situaci, proto si, jako komunisti ve 48., vybrala obětního beránka," tvrdí například Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek z Jinců. Podnik chce na protest omezení ve středu ignorovat a vyzývá k tomu i kolegy.

Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí od středy zavírat ve 20:00 místo 22:00. Zakázána bude celý den konzumace alkoholu na veřejnosti a na trzích se nebude smět prodávat občerstvení a alkohol. Vláda tak v pondělí reagovala na zvýšení celostátního skóre protiepidemického systému PES, stupeň epidemiologických opatření, který by změnil omezení i v jiných oborech, však zatím nezvyšuje.

"Omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb vychází především z aktuální epidemické situace. V posledních dnech jsme často registrovali porušování opatření, která souvisela například s prodejem z okének během nočních hodin, s přeplněnými bary nebo s konzumací alkoholu na veřejnosti. Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví proto přistoupilo ke zkrácení provozní doby restaurací, klubů, barů a podobných zařízení. A to včetně hotelových restaurací," zdůvodňuje krok vlády mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

"Ve středu nezavřeme náš pivovar a restauraci v 20:00 a na protest vyvěsíme českou vlajku. Věříme, že se k nám přidají ostatní kolegové, kteří jsou psychicky, fyzicky i finančně zcela na pokraji svých sil jako my," reaguje ale na nová vládní omezení Janeček na oficiálním facebookovém profilu pivovaru Malý Janek.

A v dalším příspěvku pak pokračuje: "Již nikdy nenačepujeme pivo tomu, kdo zvedne ruku ve Sněmovně ČR za prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covid-19. Seznam pomatených poslanců zveřejníme zde!"

Pivovar Malý Janek není sám, kdo o středečním bojkotu vládních nařízení uvažuje. "Nechápu, proč jsou obchody narvané a nám zkracují provozní dobu," říká například pro agenturu ČTK manažer restaurace Stračena pub v Ostravě-Výškovicích Radek Bílý. Dodává, že už docházejí síly na neustálé změny. "Nervy už máme v háji," podotýká. Osobně iniciativu kolegů z Malého Janka podporuje. "Líbí se mi to. Je to dobrý nápad. Proberu s majiteli, jestli se k protestu připojíme," dodává Bílý.

Podobnou akci zvažuje rovněž majitel restaurace U Rady v centru Ostravy Marián Bavlšík. "Ještě jsem o tom neslyšel, ale připojil bych se. Vlajku někde seženu," řekl. Bavlšík říká, že restaurace zkrácením doby, kdy mohou být otevřené, přišly o velkou část tržeb. "Už nám omezili kapacitu na 50 procent. Pak nás zavřeli v deset a nyní v osm. Přes obědy ale moc nefungujeme. Lidé ve městě ještě nejsou. Většina našich hostů stále pracuje z domu," popisuje ČTK situaci.

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich má pro restauratéry pochopení. "Já se jim nedivím. Hospody jsou v tom podle mého názory nevinně. Je to jako kdyby někdo ve třídě rozbil okno a potrestána za to byla celá třída," říká Pohlreich pro on-line denik Aktuálně.cz. "Nejsem doktor, ale skutečně nevím, jaký je rozdíl mezi tím, jestli je restaurace otevřená do šesti nebo do desíti. Stejně tak nechápu rozdíl mezi gastrem a obchodem s hřebíky," dodává Pohlreich.

K novým vládním omezením se na sociální síti vyjádřil například i šéf řetězce kaváren Mamacoffee Daniel Kolský. "Přemýšlím, co znamená možnost mít otevřený bar, když ve stejný moment se zakáže prodej alkoholu? Možná by už někdo měl dát výchovně někomu z vlády pár pohlavků, aby tyhle papaláši vůbec chápali, na jaký hraně se řada lidí ocitla?!"

Podle Stanislava Bernarda, spolumajitele humpoleckého Rodinného pivovaru Bernard, je zavření restaurací o dvě hodiny dříve bezdůvodná diskriminace už tak těžce zkoušeného odvětví. Vláda podle něj udělala vláda opět zmatené a nekoncepční rozhodnutí, které nic nevyřeší a přinese další náklady. Dávat zhoršení epidemické situace za vinu restauracím je podle něj nesmysl, když po uvolnění restrikcí nejsou otevřené ještě ani týden, uvedl ve svém vyjádření.

Vláda měla ještě počkat

Podle Igora Třeslína, ředitele společnosti Storyous, která v Česku provozuje pokladní systém a také portál Zachraňgastro.cz, měla vláda s rozhodnutím několik dní počkat.

"Chápu rozhořčení ze strany majitelů pivovarů a restaurací. Situace je opravdu napjatá a gastronomie je jedním ze sektorů, které krizí trpí nejvíc. Je nefér zavírat restaurace bez toho, aby bylo vůbec potvrzeno, že restaurace urychlují šíření onemocnění. Vláda by měla nejdříve několik dní počkat, jak se otevření restaurací projeví na vývoji epidemie. Z dat v první vlně víme, že epidemie covidu se nejvíce šíří v domácnostech a společných kancelářích. Teď potřebujeme, aby restaurace mohly fungovat i nadále," zdůrazňuje pro on-line deník Aktuálně.cz Třeslín.

Frustraci lidí z gastronomie registruje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. "Naprosto chápu naštvání a zklamání restauratérů, hospodských i pivovarníků. Investovali velké peníze do zahájení provozu, nastavili všechna potřebná opatření a věřili, že udělají svým zákazníkům před Vánocemi radost. Místo toho byli několika členy vlády označeni za viníky zhoršující se situace, i když je jasné, že při inkubační době koronaviru v dnešních statistikách nemůže být ještě ani jeden host restaurace," říká pro Aktuálně.cz.

Zákazy, ale žádná pomoc

Podle Prouzy omezuje vláda restaurace takovým způsobem, aby se vyhnula výplatě kompenzací. "Pokud vláda nechce nechat lidi v gastronomii podnikat a pracovat, ať jim poskytne férovou náhradu 75 procent tržeb, jako to udělalo třeba Rakousko. Pak tady bude klid a lidé budou vědět, že mají naději na restart, až to situace umožní. Ale postup české vlády, která jen zakazuje, ale nepomáhá, je naprosto nepřijatelný," dodává Prouza.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomíná, že tržby gastronomických zařízení v Česku se za běžných podmínek pohybují průměrně kolem 500 milionů korun denně. V loňském roce zákazníci podle dat evropského statistického úřadu Eurostat utratili v restauracích, hospodách, kavárnách a dalších pohostinských provozovnách celkem zhruba 180 miliard korun.

"V těchto dnech restaurace utrží denně průměrně 300 milionů korun. Návštěvnost je totiž nyní na zhruba 60 procentech běžného stavu. Zkrácení provozní doby však znemožní návštěvu pohostinského zařízení večerním hostům, přičemž od ní odradí i hosty podvečerní. Tržby zařízení tak klesnou na zhruba třetinu běžného stavu," vysvětluje Kovanda.

"Jinými slovy, gastronomické podniky v Česku nebudou přicházet o průměrně 200 milionů korun denně jako ještě v těchto dnech, ale o zhruba 340 milionů denně," odhaduje ekonom s tím, že pro některé podniky může být tento zásah vlády "poslední kapkou".

Podnikům noční život chybí

Podle analýzy společnosti Dotykačka minulý čtvrtek - po ukončení lockdownu - otevřelo více než dvě třetiny gastropodniků. Celkové tržby v oboru stouply ze dne na den o 34 procentních bodů. Od pátku do neděle se počet otevřených provozoven držel na 69 procentech, zatímco o týden dřív to bylo 39 procent. Celkové tržby za pátek a víkend stouply na 64 procent oproti 32 procentům z předchozího týdne.

Podle ředitele společnosti Dotykačka Petra Menclíka je znát, že omezení systému PES neumožňuje noční život, který je klíčový především pro pátek - ten podle něj bývá nejsilnějším dnem v týdnu z pohledu tržeb i počtu otevřených podniků. "Žádný velký posun se ale nekonal, otevřelo jen nepatrně víc zařízení," popisuje Menclík. "Páteční tržby sice v porovnání s předchozím dnem vyskočily o 25 procent, nicméně za běžných podmínek bývá mezi čtvrtkem a pátkem rozdíl 33 procent," dodává.

Z pohledu regionů dochází podle analýzy k nejúspěšnějšímu restartu gastra v Praze, kde nyní v porovnání s únorem funguje už 84 procent podniků. Daří se i ve Středočeském, Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde se počty otevřených podniků pohybují v rozmezí 71 až 75 procent.

V ostatních krajích je v provozu mezi 60 a 70 procenty gastrozařízení. "Jedinou výjimkou je Karlovarský kraj, kde po celou dobu lockdownu fungovalo nejméně podniků a i nyní otevřelo pouhých 55 procent," uvádí zpráva společnosti.

Pokud jde o tržby, nejvyšších hodnot v porovnání s únorem dosahuje Středočeský kraj, a to 80 procent. Na druhém místě je Jihomoravský kraj (73 procent) a na třetí pozici Praha (72 procent). Zbytek republiky se pak většinou drží v rozmezí 55 až 65 procent únorových výdělků.