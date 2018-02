On-line nákupy v EU budou dostupnější. Brusel zakázal zeměpisné blokování

AKTUALIZOVÁNO před 13 hodinami

Na nákupy po internetu v rámci Evropské unie se již nebude vztahovat takzvaná zeměpisná blokace - tedy krok, kdy internetová stránka zablokuje nebo automaticky přesměruje zákazníky na jiný web z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Štrasburk - Evropský parlament dnes schválil nařízení zakazující takzvané zeměpisné blokování při nákupech přes internet.

Obyvatelům členských států Evropské unie by mělo rozšířit přístup k zahraničním nákupům produktů, aniž by je internetová stránka zablokovala nebo potenciální zákazníky automaticky přesměrovala na jiný web z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Nové opatření se bude vztahovat například na on-line rezervace hotelového ubytování, pronájem automobilů nebo koupi vstupenek na koncerty. Nebude se týkat zboží chráněného autorskými právy či letenek.

Klientům v rámci EU tak obchodníci podle nového nařízení budou muset nabídnout zboží či službu za stejnou cenu a za stejných podmínek.

Opatření se bude vztahovat na nákup a doručení zboží, pokud doručení do daného členského státu obchodník nabízí ve svých obecných podmínkách. Dále se bude vztahovat také na zboží k vyzvednutí a na elektronicky poskytované služby, které nejsou chráněné autorským právem.

"Je znepokojující, že plných 63 procent obchodníků v EU uplatňuje některou z forem zeměpisného blokování, tedy omezení přístupu některých skupin zákazníků ke zbožím a službám na základě jejich státní příslušnosti či místa bydliště," uvádí český europoslanec za TOP09 Jiří Pospíšil.

"Ukázalo se, že část obchodníků je proti prodeji zboží a služeb do celé EU za stejných podmínek," dodává." Argumentovali přitom nutností přizpůsobit cenu různým národním trhům a uznáním jejich hospodářské a smluvní svobody. Trochu mi to připomíná přístup některých nadnárodních výrobců k tzv. dvojí kvalitě potravin."

Elektronické hry jsou z nařízení zatím vyňaty

Nařízení se zatím nebude vztahovat na digitální obsah podléhající autorským právům, tedy na elektronické knihy, stahovatelnou hudbu nebo on-line hry. Do dvou let po vstupu nařízení v platnost by se ale Evropská komise měla zabývat možností rozšíření působnosti předpisu zakazujícího zeměpisné blokování i na tento typ produktů.

"Například v České republice je autorské právo oproti dalším zemím benevolentnější, klasickým příkladem může být stahování pro vlastní potřebu," říká česká europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. "Problém týkající se teritoriálního omezení licencí autorských práv tak bude bohužel pokračovat."

"Osobně mě velmi mrzí, že se nepovedlo v této věci najít shodu, protože geoblocking je opravdu velmi limitující a nepříjemný," pokračuje Konečná. "Sama bych tak velmi ocenila, kdyby licence na autorský obsah by byly celoevropské."

Komise se rovněž zavázala přezkoumat možné rozšíření působnosti nařízení na oblast audiovizuálních služeb a služeb v oblasti dopravy, například na nákup jízdenek nebo letenek.

"Nařízení o zeměpisném blokování některé z těchto diskriminačních praktik omezí a usnadní spotřebitelům přístup k řadě zboží a služeb. Práce na dotváření férového vnitřního trhu, kde mají spotřebitelé rovný přístup ke zboží a službám, ale také kde nejsou vědomě a úmyslně klamáni, však jeho přijetím rozhodně nekončí," řekla na plenárním zasedání europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Po plénu EP budou muset nařízení formálně schválit i členské státy.