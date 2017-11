Obří sleva v e-shopu Adidasu: Zboží už míří k některým nakupujícím, jiní mají smůlu

před 45 minutami

Výrobce sportovního oblečení Adidas stále řeší zmatek na svém e-shopu. Minulý týden zaměnil eura za koruny - boty tak stály například 40 korun. Zatímco někomu již objednávku firma poslala, jiným lidem ji ruší.

Praha - Čeští zákazníci stále čekají, jak se německý výrobce sportovního oblečení Adidas postaví k chybě, kterou udělal minulý týden na svém e-shopu v sekci outlet. Ve středu odpoledne nabízela firma zboží místo v eurech v korunách. Boty například vyšly i na čtyřicet korun, běžecká bunda se dala pořídit pod sto korun.

Stále není jasné, kolik lidí si zboží objednalo. A také se stále neví, jestli ho kupující dostanou. Sám Adidas má zmatek v tom, komu boty nebo oblečení poslat. Zatímco někomu společnost objednávky ruší, někteří šťastlivci už mají balíčky na cestě.

Někteří zákazníci dostali jen omluvu:

"Informovali jste o kauze Adidas, který nabízel běžecké boty za 40 korun. Já také učinila nákup, ale mně došlo, že moji zásilku má už PPL, takže je vyexpedována," píše například Nela Matulová. Jiným zákazníkům společnost posílá e-maily s omluvou, že nic nedostanou.

On-line deník Aktuálně.cz opět kontaktoval centrálu společnosti. Druhý největší výrobce sportovního oblečení na světě však stále mlčí. Vyjadřovat se nechce ani český regionální manažer Adidasu Aleš Votoček. "Zmiňovaný e-shop není provozován společností Adidas ČR. Z tohoto důvodu vám nemůžeme dát odpovědi na vaše otázky," říká Votoček.

Podle mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha objednávky Adidas lidem poslat nemusí. Kdyby totiž byla podle jeho slov cena zboží taková, že by si spotřebitelé mohli reálně myslet, že nabídka je myšlena vážně - například místo obvyklé ceny pět tisíc by zboží stálo čtyři tisíce a bylo by uvedeno slovo "akce" - pak by se po potvrzení objednávky dalo ze strany spotřebitelů reálně žádat zboží za uvedenou cenu.

"Stane-li se, že například kvůli technické chybě zboží stojí zlomek ceny a jde o zjevnou chybou a zároveň snahu spotřebitelů tuto chybu rychle využít, pak obchod může neakceptovat takovou objednávku, nepotvrdit a zboží nezasílat," dodává Fröhlich.

Chybné ceny na internetu nejsou výjimkou. Za pár korun nabízel před rokem zboží i internetový obchod s elektronikou CZC. Firma se tehdy zákazníkům omluvila a zboží neprodala. Několikrát do roka se objevují chyby v cenách letenek.

Někteří zákazníci dostali zprávu, že je zboží na cestě: