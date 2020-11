Stát se chystá výrazně omezit počet lidí v obchodech. Prodejci se obávají front

Podle tabulky rozvolňování v době koronaviru, kterou se v pátek chystá představit ministr zdravotnictví Jan Blatný, by měli obchodníci omezovat počet zákazníků v prodejně. Vyplývá to z informací, které má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici. Ve 3. až 5. stupni koronavirového semaforu tak na kupujícího připadá 15 metrů čtverečních plochy. Oslovení prodejci se obávají front před prodejnami.

"Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), rozestup 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno."

Tak praví nová metodika pro maloobchod a nákupní centra ve 4. a 5. stupni koronavirového semaforu ve verzi, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Prostor 15 m2 na jednu osobu musí být dodržen rovněž ve 3. stupni. Ve 2. stupni je již omezení mírnější - na stejný prostor připadají dvě osoby a v 1. stupni čtyři osoby.

"Potvrzuji, že Hospodářská komora zajistila připomínkování návrhu modelu na rozvolňování či zpřísňování mimořádných opatření. Tento týden proto oslovila všech 125 oborových svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů, které zastřešuje, aby jí dodaly svá stanoviska a návrhy na úpravu modelu. Hospodářská komora je zpracovala do uceleného materiálu a předložila vládě k jednání," reaguje na dotaz Aktuálně.cz ohledně omezení počtu osob v obchodech tiskový mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

"O návrzích členů Hospodářské komory aktuálně jedná se členy vlády prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vzhledem k tomu, že jednání o podmínkách rozvolňování podnikání mezi vládou a Hospodářskou komorou stále probíhají, dokud nebudou ukončena, nebudeme se k nim vyjadřovat," dodává Diro.

Obava z front

Mnozí prodejci oslovení on-line deníkem Aktuálně.cz přitom vyjádřili obavu, že omezování počtu zákazníků v prodejně by vedlo k frontám před prodejnami.

"Pokud by nařízení znělo jednu osobu na 10 m2, naše hypermarkety by absorbovaly obvyklý počet zákazníků příchozích v předvánočním čase. Ale při omezení počtu jedné osoby na 15 m2 by již docházelo k tomu, že by část zákazníků musela čekat venku v zimě, než nakoupí ti, co přišli před nimi. Jestliže my, s největšími nákupními plochami, vidíme problémy s omezením jedné osoby na 15 m2, neumíme si ani představit délku front před menšími obchody, což je naprostá většina v ČR," uvádí mluvčí prodejen Globus Lutfia Volfová.

"Samozřejmě všechna vládní nařízení respektujeme a plníme je, toto zmíněné opatření by vyžadovalo další velké organizování a pracovní síly pro korigování počtu zákazníků. Předpokládáme, že dopady těchto omezení vláda veřejnosti vysvětlí, pokud vejdou v platnost," doplňuje mluvčí Globusu.

"Případná nová opatření týkající se omezení počtu zákazníků na m2 s sebou samozřejmě mohou přinést určitou míru rizika hromadění zákazníků před prodejnou," potvrzuje za Kaufland tisková mluvčí Renata Maierl. "V současné době se jedná o návrh, nikoliv přijaté vládní opatření. V momentě případné konkrétní podoby připravíme varianty, abychom nařízení vlády vyhověli," připomíná.

Vyjadřovat se k opatření zatím nechce řetězec Penny Market. "Obecně považujeme za důležité, aby u všech opatření byla zcela jasně stanovená pravidla, například kdo a jakým způsobem bude zajišťovat jejich dodržování. Také považujeme za důležité, aby všechna navrhovaná opatření byla posouzena v co nejširším kontextu a aby bylo důkladně zváženo, zda dobře zamýšlené opatření nemůže vyvolat případné nežádoucí vedlejší efekty," říká mluvčí Tomáš Kubík.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) Tomáše Prouzy je návrh "naprosto nesmyslný a zcela v rozporu s realitou".

"Premiér Babiš zde dělá z lidí pokusné králíky, na kterých chce testovat, jak rychle se bude šířit koronavirus mezi dvěma stovkami lidí, kteří budou v zimním počasí čekat hodinu venku na možnost dojít si nakoupit," říká Prouza.

"Takové pokusy na lidech zásadně odmítáme. Obchody nikdy nebyly zdrojem nákazy, díky masivním hygienickým opatřením jde o bezpečná místa a měla by být při zachování těchto opatření otevřena, co nejdříve to situace dovolí. Ale odmítáme se podílet na tom, že vláda svým rozhodnutím namačká lidi do front před vchody," dodává.

Bude-li platit limit jeden člověk na 15 metrů čtverečních, na zhruba 20 až 30 procent zákazníků podle typu obchodu se podle něj nedostane a nebudou si mít kde nakoupit.

Omezení počtu zákazníků v prodejně nicméně funguje i v jiných zemích. Například na Slovensku platí již od října. Až na výjimky tam na každého kupujícího musí připadat alespoň deset metrů čtverečních plochy obchodu.

Otazník visí také nad avizovanou povinností uzavřít obchody na státní svátek. Velké obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních za normálního stavu nesmí v některé státní svátky otevřít, nicméně podle České obchodní inspekce zákon o prodejní době v maloobchodě počítá s výjimkou nouzového stavu. Ten platí v Česku opět od 5. října a i velké prodejny potravin v nouzovém režimu naopak mohou zůstat ve svátky otevřené.

Míjí se to účinkem, kritizuje svaz

V současnosti musí zákazníci během nákupu dodržovat dvoumetrové rozestupy. Obchody s potravinami mají také povinně omezenou prodejní dobu do 20 hodin a zákaz prodeje o nedělích.

SOCR i tato omezení dlouhodobě kritizuje, podle Prouzy se míjí účinkem. "Považujeme to za velký problém a za protimluv toho, co vláda chtěla dosáhnout," uvedl Prouza s tím, že země jako Rakousko či Polsko naopak přistoupily na rozšíření otevírací doby, aby se počet lidí v obchodech co nejvíce rozprostřel.

Zákaz prodeje o nedělích zase podle něj způsobuje kumulaci lidí v obchodech v sobotu a v pondělí.