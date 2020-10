Ve středu a v neděli nenakoupíte. Lidé si to vynahradí v jiné dny, varují prodejci

Možnosti mít ve středu otevřeno většina velkých obchodů nevyužije. Na státní svátek 28. října sice musejí běžně zůstat uzavřené, zákon o prodejní době v maloobchodě ovšem v nouzovém stavu neplatí. Už v neděli se ale obchody uzavřou znovu - tentokrát povinně kvůli nově nařízenému omezení prodeje. Někteří prodejci proto očekávají, že lidí v obchodech v příštích dnech přibude.

Česká obchodní inspekce již počátkem dubna upozornila, že zákon o prodejní době v maloobchodě počítá s výjimkou nouzového stavu. Ten platí v Česku kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů koronaviru opět od 5. října. I prodejny potravin s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, pro které 28. října platí zákaz prodeje, tedy mohou za současných okolností prodávat bez omezení.

Obchodní řetězce ale této výjimky podobně jako na jaře nevyužijí. "Vzhledem k nouzovému stavu máme možnost vlastního rozhodnutí. Jsme rádi, že můžeme poskytnout kolegům pracujícím na prodejnách čas k odpočinku se svými rodinami," říká šéf komunikace prodejen Albert Jiří Mareček.

"Během státního svátku 28. 10. budou prodejny Billa zavřené. Výjimku ze zákona tvoří pouze prodejny Billa na Letišti Václava Havla, na hlavním nádraží v Praze a všechny čerpací stanice Shell s konceptem Billa stop & shop," uvádí za řetězec mluvčí Dana Bratánková.

Své prodejny ve středu uzavře také Kaufland, Lidl, Penny Market či Globus.

Zákaz prodeje i zkrácená otevíračka

Jenže za další tři dny se obchody s potravinami uzavřou znovu. Na neděle totiž vláda nově vyhlásila zákaz prodeje, otevírací dobu pro zbylé dny navíc omezila do 20 hodin.

"Nechceme v tuto chvíli predikovat nákupní chování. Například zkušenost z jara, kdy byla situace obdobná, nám říká, že lidé obecně nakupovali méně často, ale větší objemy. Jak na aktuální vládní nařízení zareagují nyní, uvidíme, až se situace stabilizuje," říká Tomáš Kubík z Penny Marketu.

Podobný názor má i Lidl. Mluvčí Iveta Barabášová nicméně ujišťuje zákazníky, že potravin je i v případě dalších restrikcí dostatek pro všechny.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je ovšem zákaz nedělního prodeje kontraproduktivní, protože kompenzačně zvýší koncentraci lidí v obchodech ve zbývajících dnech týdne, zejména pak v sobotu.

Také Mareček z prodejen Albert se domnívá, že zkrácení večerní otevírací doby koncentraci lidí v prodejnách zvýší. "A nedělní zákaz může znamenat nepříjemné nápory zákazníků v sobotu i v pondělí," dodává. Řada zákazníků podle něj chodila na nákupy právě ve večerních hodinách a využívala delší otevírací doby k tomu, aby se vyhnula kontaktu s ostatními.

Například řetězec Globus se proto v reakci na toto opatření rozhodl prodloužit prodejní dobu ráno a místo od osmi hodin začne otevírat již v sedm. Prodejce také kvůli očekávané vyšší koncentraci nakupujících apeluje na zákazníky, aby chodili nakupovat pouze po jednom, nikoli ve dvou lidech, jak stanovuje vládní nařízení.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by v souvislosti se zákazem prodeje o nedělích mělo skutečně dojít k celkovému úbytku počtu nakupujících. "Přitom ovšem hlavně během pátků a sobot lze očekávat nárůst počtu lidí v obchodech, kteří tak budou kompenzovat nemožnost nedělního nakupování. Tato kompenzace ale nebude dostatečná, aby vykryla výpadek nedělních návštěv a nedělních tržeb," vysvětluje ekonom.

Z celotýdenního pohledu tak podle něj k omezení sociálních kontaktů při nakupování dojde, efekt se ale z nemalé části potlačí vyšší frekvencí návštěv obchodů ve zbývajících dnech týdne - zejména v pátek a v sobotu.

Přesun na internet

Pro prodejce nedělní zákaz prodeje logicky znamená také ušlé tržby. "Ze zkušeností se zavírací dobou ve svátky víme, že předzásobení nedokáže nahradit prodeje v samotný den a výpadek prodejní špičky, kterou neděle je, bude mít z hlediska ekonomiky a spotřeby domácností podstatný vliv," dodává Mareček.

Také mluvčí Kauflandu Renata Maierl očekává, že uzavření obchodů v neděli bude mít negativní dopad na obrat řetězce.

Lze přitom předpokládat, že kvůli uzavření obchodů v neděli se část nakupujících přesune do on-line supermarketů. "Uzavření supermarketů v neděli samozřejmě výrazným způsobem zvedne zájem zákazníků, na druhou stranu se jedná o jediný den z celého týdne, takže dynamika bude podobná jako v případě středečního státního svátku a zájem se rozprostře na okolní dny," podotýká mluvčí Košík.cz František Brož.

Vládní nařízení podle Brože povedou k dalšímu přesunu lidí do online prostředí. "Větší efekt než zákaz nedělního prodeje bude mít z našeho pohledu omezení nočního vycházení. To by mohlo zvednout zájem o naše podvečerní termíny rozvozů - v Praze a středních Čechách vozíme nákupy až do 23 hodin -, ale i nadále posílit naši roli v regionech, kde se pro celou řadu domácností stane online prodej potravin jedinou možností, jak v tento čas nakoupit," domnívá se mluvčí.

Pandemie zasáhla i lékárníky

S nedělním zákazem prodeje přitom vyvstává ještě další otázka - tedy jak na některých místech budou fungovat lékárny. Na ty se sice zákaz nevztahuje, nicméně řada poboček lékárenských sítí se nachází právě v prostorách zavřených super- a hypermarketů.

"Otevřené budou lékárny ve všech krajských městech, i když ve zkráceném režimu (do 14:00) - určitě se to týká našich poboček u nákupních center Kaufland. V krajských městech otevřeme určitě alespoň jednu lékárnu - včetně nepřetržitých služeb to tedy v Praze a v Brně budou vždy nejméně dvě pobočky," uvádí pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov k nedělnímu prodeji.

Síť podle něj momentálně řeší možnosti okresních měst. "Určitě budeme chtít zajistit lékárenskou péči v nějaké příznivější dojezdnosti, než jsou jen krajská města. Ale přesné parametry ještě diskutujeme. Na uzavřených lékárnách budeme pacienty informovat vývěskou o tom, kde je nejbližší otevřená pobočka," doplňuje mluvčí s tím, že i týmy v lékárnách se potýkají s dopady nemocí, karantén a vynucenou absencí kolegů v důsledku ošetřování některého člena rodiny.

"Jen v naší síti jdou tato čísla do stovek. Vyvolává to potřebu záskoků a velkého objemu práce navíc pro všechny, kteří jsou schopni do služby v lékárně nastoupit," dodává Petrov.