Obchody zkouší prodávat okurky bez plastu. Zbytečně se třetina vyhodí, varují kritici

Kaufland v říjnu oznámil, že jako první obchodní řetězec bude celoročně nabízet salátové okurky bez plastové fólie. Hodlá tím ušetřit 50 tun plastu každý rok. Alespoň částečně se plast na potravinách - hlavně ovoci a zelenině - snaží omezovat většina českých prodejců. Ti ale svorně upozorňují, že obaly mnohé plodiny nejen chrání, ale také prodlužují jejich čerstvost a tím omezují plýtvání.

"Aktuálně jsme se zbavili plastů u tří produktů. Za rok ušetříme zhruba 100 tun plastového odpadu," vypočítává pro Aktuálně.cz tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Obchodní řetězec zároveň u citronů v síťce nahradil plastový pásek za papír, stejně tak za něj vyměnil plastové misky u zeleniny na polévku. Do pěti let pak hodlá snížit množství plastového odpadu minimálně o 20 procent a vlastní značku zboží zabalit do recyklovatelných obalů.

Podobné cíle si však klade také konkurence. Ekologie je totiž v rámci marketingu pro obchodní řetězce obecně velké téma, šetrnost k životnímu prostředí totiž řeší jejich zákazníci stále častěji.

Plasty versus plýtvání

Jenže obchodníci přitom naráží na problém, jak vybalancovat používání plastů s plýtváním. "Naše zkušenost je taková, že takto zabalená zelenina je při transportu do prodejen nejen lépe chráněná, ale především tak prodloužíme životnost daného produktu dokonce třikrát, a tudíž zamezíme plýtvání potravinami," říká tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Lidl podle ní potravinový odpad u těchto druhů zeleniny díky obalu téměř eliminoval, zatímco před jeho zavedením zůstávalo až 30 procent plodů v prodejnách neprodejných.

Podobně to má Globus. "Pokud jde o salátové okurky, je to jeden z těch případů, kdy současná fólie plní funkci ochrany, bez které bychom nemohli zákazníkům garantovat očekávanou kvalitu. Fólie významně prodlužuje trvanlivost okurek, které jsou extrémně citlivé na vlhkost, plíseň nebo otlačení," vysvětluje vedoucí komunikace Rita Gabrielová.

"Kdybychom měli v Česku pěstitele, kteří by nás dokázali zásobit českými okurkami a po většinu roku, okurky bez fólie bychom našim zákazníkům přednostně nabídli. Bohužel realita je jiná, pěstitelé s dostatečnou produkcí u nás nejsou, proto jsme nuceni okurky celoročně dovážet - ze Španělska, Nizozemska, Bulharska nebo Rumunska," dodává Gabrielová za Globus s tím, že obal na okurce prodlouží její čerstvost až na dva týdny.

Právě zelenina a ovoce patří celosvětově v plýtvání na první příčku. Podle Organizace spojených národů se přibližně polovina produkce v Evropě vyhodí nebo je znehodnocena. Přitom čeští zákazníci si žádají konkrétně "hadovek" čím dál víc - u některých prodejců se počet prodaných kusů meziročně zvedl o více než 14 procent.

U české produkce to jde líp

Když už tedy řetězce fólie z potravin svléknou, je to většinou u české produkce. "U výrobků či plodů Česká farma jsme již začali odstraňovat fólie a monitorujeme, jaký vliv tento krok má na trvanlivost, čerstvost a konzistenci z dlouhodobého pohledu," potvrzuje za řetězec Billa vedoucí komunikace Michael Šperl.

Většinu české produkce okurek bez obalů prodává také Tesco nebo on-line obchod Rohlík.cz. Prodejny Albert zase prodávají bez obalů "hadovky" v biokvalitě.

Kaufland, na rozdíl o konkurence, odstraní fólie i z okurek ze zahraničního dovozu. Horší kvality se přitom nebojí - okurky v obalu dovážel ze vzdálenějších zemí jako Španělsko nebo balkánské země podle svých slov jen ojediněle. "Společně s dodavatelem jsme se dohodli na úpravě logistického řetězce tak, že se s okurkami od samotné sklizně rychleji pracuje a co nejdříve se naloží na cestu k nám," doplňuje na dotaz Aktuálně.cz Maierl.

Alternativ není moc, tvrdí řetězce

Agrární analytik Petr Havel připomíná, že plastová fólie na zelenině smysl má i z hlediska vnější kontaminace, a to především té mikrobiální. "Přestože je zelenina chráněná plastem o něco mikrobiálně bezpečnější, nebude patrně odstranění těch obalů nějakým fatálním rizikem. Jde, jako vždy, o volbu priorit - buď chceme méně plastů, nebo mírně nižší riziko kontaminace," dodává Havel.

Snížení množství plastových obalů řetězce řeší s obalovými experty i dodavateli, alternativ ale podle nich není mnoho. U ovoce a zeleniny například v prodejnách zkouší nahrazovat jednorázové mikrotenové sáčky vratnými přepravkami nebo opakovaně použitelnými sáčky z textilu. Třeba Rohlík.cz začal některé zboží z Asie dodávat zabalené v banánových listech.