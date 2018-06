Nejkreativnější reklamy roku: Billboardy s arabským písmem či bezmocná královna, podívejte se

Ceny Piaf 2018



Kategorie a pořadí Název kampaně Agentura Zadavatel

Hlavní cena #PowerlessQueen WATConsult Project Nanhi Kali

Zapojení publika

1. Češi, děkujeme! Bistro Agency Člověk v tísni

2. Share It to Stop It ACG Advertising Agency Ltd. Hungarian Interchurch Aid

3. Svoboda není samozřejmost TRIAD Advertising O2 Slovakia & O2 Czech republic

Princip hry

1. #PowerlessQueen WATConsult Project Nanhi Kali

Vyprávění příběhu

1. 17. November LIVE TRIAD Advertising O2 Slovakia

2. Češi, děkujeme! Bistro Agency Člověk v tísni

3. There is No Beauty at the End of Evolution - The Swan Effectivity, s. r. o. Ekotopfilm/Envirofilm

3. Maternity wear for a 12-year-old hasan & partners Oy Plan International Finland

3. Every person matters Ogilvy & Mather Emergency

Vytvoření vlastního média

1. Maternity wear for a 12-year-old hasan & partners Oy Plan International Finland

3. The Mow-Na Lisa Mustard, Cream Prague Svahové sekačky Spider

Kreativní prodej a podpora

1. The Unknown Platform hasan & partners Oy Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy

2. Tipp 24 #Dankemillion #ThankYou-Million Überground GmbH Tipp24 Services Ltd.

3. The Cart Crash Geometry Global Heineken Rumunsko

Státní a veřejné instituce

1. Farewell Statue Tabasco Ministerstvo obrany Estonska

Kreativní využití technologií

2. The Raoul Wallenberg Algorithm Gullers Grupp Raoul Wallenberg Academy

Kreativní tvorba značky

2. Svoboda není samozřejmost TRIAD Advertising O2 Slovakia & O2 Czech republic

Brilantní provedení

2. Share It to Stop It ACG Advertising Agency Ltd. Hungarian Interchurch Aid

Bleskový zásah

2. Radio Crashes Voskhod SM Polis Insurance

2. Radio Wake-UPS MUW Saatchi & Saatchi Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group

3. There is No Beauty at the End of Evolution Effectivity, s. r. o. Ekotopfilm/Envirofilm

3. The Cart Crash Geometry Global Heineken Rumunsko

Využití redakčního obsahu

2. Češi, děkujeme! Bistro Agency Člověk v tísni

2. Svoboda není samozřejmost TRIAD Advertising O2 Slovakia & O2 Czech republic

3. My Child Istropolitana Ogilvy Magna

Nejlepší pivní reklama

3. Foot Tennis Outdoor Geometry Global Heineken Rumunsko

3. The Cart Crash Geometry Global Heineken Rumunsko

Kreativní design

3. The Card with Meaning Made By Vaculik - Bratislava Tatra banka

3. Bees can find sugar where you least expect it McCann Prague Sklizeno

Kreativní využití tradičních reklamních formátů

2. Češi, děkujeme! Bistro Agency Člověk v tísni