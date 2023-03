Nejistý osud znojemských nakládaček. Závod na Moravě řeší konec, kvůli drahé výrobě

Čínská armáda uvedla, že se dostala do drobného incidentu s americkým torpédoborcem, který podle ní nelegálně vplul do vod u Paracelských ostrovů v Jihočínském moři. Spojené státy to ale popřely a tvrzení označily za nepravdivé. Informuje o tom agentura Reuters. Na ostrovy si dělají nárok Čína, Tchaj-wan i Vietnam. Podobný incident se u nich odehrál už loni.

V prohlášení čínské armády se uvádí, že torpédoborec USS Milius nezákonně vnikl do čínských teritoriálních vod, čímž "narušil mír a stabilitu rušné vodní cesty". Americké námořnictvo reagovalo vlastním prohlášením. "USS Milius provádí rutinní operace v Jihočínském moři a nebyl vyhnán. Spojené státy budou i nadále létat, plout a operovat všude tam, kde to mezinárodní právo umožňuje," stojí v něm.

Jihočínské moře je jedním ze sporných bodů vztahů mezi Čínou a USA. Washington viní Peking, že jeho územní nároky v těchto vodách jsou nezákonné. Lodě amerického námořnictva tak v posledních letech Jihočínským mořem proplouvají čím dál častěji, aby se USA proti čínským nárokům vymezily.