Šunka či párek? Ne, beru rovnou půlku prasete. Češi si oblíbili zpracovávat maso sami

O vybavení pro domácí výrobu potravin je mezi zákazníky stále větší zájem, potvrzují obchodníci. Chuť Čechů upéct si vlastní chleba nebo vyrobit sýr či šunku zesílila hlavně první vlna koronaviru v roce 2020, kdy lidé ve velkém nakupovali zásoby jídla a zůstali izolovaní doma. Trend ale nepolevuje ani v současnosti. Pro mnohé se totiž výroba některých potravin z obav či nutnosti změnila v hobby.

"Ráda peču chleba, housky, rohlíky, chleba. Baví mě to, stejně tak, jako když někdo třeba maluje obrazy," popisuje paní Helena z Prahy. Poprvé si pečení vyzkoušela právě během příchodu koronaviru do Česka před dvěma lety. Na nedaleké farmě si také kupuje mléko a dělá z něho domácí sýry a syrovátku. "Nevím, jestli to vyjde levněji, ale mám z toho dobrý pocit," dodává.

Podobně se do výroby vlastních potravin pustili i další Češi. Podle údajů nákupního srovnávače Heureka.cz stále více nakupují třeba jogurtovače, šunkovary nebo plniče klobás.

"V našich datech vidíme, že zájem o vybavení spojené s domácí výrobou některých pokrmů odstartoval během Vánoc v roce 2020, kdy prodeje jogurtovačů, šunkovarů či polévkovarů vyskočily zhruba na dvojnásobek běžných čísel. A i když během loňského roku zájem mírně opadl, stále se jednalo o nárůst zhruba o třetinu oproti předchozímu roku. A aktuální čísla vypadají velmi podobně," říká šéf analytiků Michal Buzek.

Podobný trend registruje i největší český e-shop Alza.cz. Během posledního čtvrtletí loňského roku zaznamenaly největší růst prodejů v porovnání s předchozím rokem stolní mixéry, food procesory, elektrické sekáčky na potraviny, přístroje na hot dogy a pečení způsobem sous-vide.

"Z elektrospotřebičů pro přípravu jídla a nápojů rostou v desítkách procent prodeje vakuovaček, food procesorů, elektrických hrnců, nadále také stolních mixérů, šunkovarů, výrobníků sody a výrobníků másla a sýrů. Na prodeje dříve velmi populárních strojků na těstoviny začíná mít vliv růst cen nejprodávanějších modelů," vypočítává mluvčí Daniela Chovancová.

Podle společnosti Maso-Profit, která se zabývá prodejem řeznických potřeb, sice ubývá domácích zabijaček, ale zesiluje trend domácího zpracování masa, které je méně náročné a čistší. "Člověk si namísto celého prasete pořídí pouze vepřovou půlku s droby. Doma si pak vyrobí veškeré produkty spojené se zabijačkou, jako je tlačenka, jaternice a jelítka, ale i různé druhy uzených klobás a uzených mas," popisuje technolog společnosti František Kopal.

Firma má přitom zato, že domácí zpracování masa vyjde zákazníka levněji. Spočítala, že za kilogram vepřového zaplatí v obchodě průměrně přes sto korun. V případě koupě vepřové půlky pak utratí jen polovinu. Nižší jsou podle Maso-Profit i náklady na základní potřeby ke zpracování masa oproti porážce.

Například majitel rodinného řeznictví ve středočeských Pyšelích Josef Smrčka souhlasí s tím, že v případě čerstvého masa si lidé rádi koupí třeba bio půlku z farmy, kterou si následně sami rozporcují do mrazáku.

"Nicméně co se týče hotových výrobků, přijde mi, že si zákazníci raději přijedou pro ty naše, které si sami vyrábíme, než aby to vyráběli oni doma. Máme to podle mého lepší a za rozumnou cenu," popisuje Smrčka svou zkušenost. Dodává ale, že roste počet lidí, kteří doma zkouší například udit.

Je to hlavně o kvalitě, říká expert

Agrární analytik Petr Havel se nedomnívá, že by se dalo na vlastní výrobě potravin zásadně ušetřit. Potraviny v obchodech přitom za současné rostoucí inflace míří vzhůru, v prosinci se vyšplhala již na 6,6 procenta a podle expertů ještě není konec. "Obecně se na domácí výrobě většinou nevydělá, neboť jde o malé množství takto vyrobených potravin bez toho, aby mohl člověk rozpočítat náklady do většího objemu výrobků," vysvětluje.

Hlavní předností domácí výroby je podle něho to, že zákazník ví, co konzumuje. "Ví tedy, z čeho se produkt skládá, a tím pádem lze předpokládat, že je kvalitnější," podotýká Havel.

Vydělat lze podle analytika ale například na pěstování zeleniny nebo ovoce pro vlastní potřebu. "Neboť s tím nejsou naopak spojené náklady na transport, prodej, obaly a tak dále," připomíná Havel.

Silnou tradici má v Česku u ovoce a zeleniny zavařování. A právě zavařovací hrnce či sušičky potravin jsou podle prodejců sortimentem, který lidé na internetu kupují dlouhodobě. "Vrchol prodejů mají tradičně během léta a v září, kdy samozřejmě vrcholí také sezona zpracování ovoce," upřesňuje Buzek z Heureky. "Zájem o tyto produkty obecně je na internetu zhruba o čtvrtinu vyšší než před pandemií," doplňuje.

Velkým hitem se na začátku pandemie koronaviru staly domácí pekárny. Tato kategorie v březnu roku 2020 podle Heureky vyrostla oproti předchozím měsícům o 1600 procent. "Čísla se aktuálně vrátila zhruba na původní, předpandemické hodnoty, což však může částečně být způsobeno tím, že spousta lidí si pekárnu pořídila během první vlny, a důvod kupovat novou či další nemají," dodává Buzek.