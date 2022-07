Obchod bez včel je jako nákup za socialismu. Řetězec Penny ukázal prázdné regály

Německé aerolinky Lufthansa zruší do konce srpna dalších 2000 letů z Frankfurtu a Mnichova. Firma to odůvodnila nedostatkem zaměstnanců, stávkami, počasím a pandemickou situací. Mluvčí Lufthansy podle agentury DPA řekl, že půjde zejména o vnitrostátní lety nebo krátké trasy do blízkých destinací v zahraničí, pro něž existují alternativy. Lety do prázdninových destinací se budou podle něj rušit jen ve výjimečných případech.

Jde už o třetí vlnu rušení letů, k němuž Lufthansa letos v létě přistoupila. Firma nejprve zrušila 3100 letů na červenec a srpen a poté dalších 770 spojů na týden od 8. do 14. července. Nyní přibylo dalších 2000 letů na období šesti týdnů. V případě první vlny představovalo 3100 zrušených letů zhruba čtyři procenta kapacity Lufthansy v daném období.

Poslední série zrušených letů se bude týkat hlavně odpolední a večerní špičky, řekl mluvčí společnosti. V těchto obdobích jsou pozemní služby v dopravních uzlech přetíženy, letadla nabírají zpoždění a zavazadla zůstávají na letišti.

S nedostatkem zaměstnanců, stávkami a dalšími problémy se potýká řada evropských letišť. Londýnské Heathrow například v úterý vyzvalo aerolinky, ať zastaví prodej letenek na léto. Nejvytíženější britské letiště plánuje na 100 tisíc denně omezit počet cestujících, kteří z něj potřebují odcestovat.