Mléčné výrobky do poloviny roku zlevní. U vepřového čekejme opak, říká expert

Srovnání Aktuálně.cz ukazuje, že některé potraviny v březnu v porovnání s únorem mírně zlevnily. Šlo například o vejce, olej či jogurty. Meziročně ovšem ceny většiny jídla dál rostou.

Zdražovat i nadále bude podle agrárního analytika Petra Havla například vepřové maso. "V celé Evropě se vybíjejí chovy, dokonce ve významných producentských zemích jako Německo nebo Španělsko," vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

O moc lepší to na pultech obchodů podle něj nebude ani se zeleninou. Její ceny totiž příliš nesrazí ani příchod jarní sezóny a s tím spojené větší zapojení tuzemské produkce. Klíčovou roli stále hrají vysoké náklady na produkci a také počasí. "Bude to komodita od komodity, spíše bych to označil jako stabilizaci cen," dodává Havel.

Ceny potravin podle dat Českého statistického úřadu rostou dál nemalým tempem. Najdou se ale i výjimky, například ceny másla meziročně klesly o přes pět procent. Co zlevnění právě u takového produktu způsobilo?



Hlavním důvodem je, že už od prosince klesá v Česku cena surového mléka od zemědělců. A tento trend lze sledovat v celé Evropské unii. Mělo by se to projevit u většiny mlékárenských produktů. Zatím se se to ale projevilo především na tom másle.

Proč jen na másle?



Jedním z důvodů je pokles spotřebitelské poptávky. To způsobilo, že se máslo začalo hromadit ve skladech, tím pádem ho začal být přebytek a tím pádem se to projevilo na ceně. Druhý důvod je, že máslo je v podstatě nahraditelný tuk. Pokud by tedy máslo v konkurenci s ostatními tuky bylo příliš drahé, spotřebitelé ho nebudou kupovat.

Ty zmiňované další mlékarenské produkty by v obchodech mohly začít zlevňovat kdy? A o které konkrétně jde?



Už se to začíná projevovat například u některých typů sýrů. Ale je zřejmé, že by se to mělo dotknout celého spektra mlékárenských produktů. Podle mých informací některé mlékárny již zlevnily, ale maloobchodní sítě to ještě nepromítly do spotřebitelských cen. To se ale určitě velmi brzy změní. Řekl bych, že do pololetí budou o něco levnější veškeré mlékárenské produkty.

Jen je potřeba říct, aby lidé nepočítali s tím, že se hodnoty vrátí na úroveň před zahájením konfliktu na Ukrajině. Pořád tu jsou náklady pro veškerý zpracovatelský průmysl, které jsou vyšší než před válkou.

Hodně se teď mluví o tom, že s příchodem jara zlevní sezónní potraviny - tedy vybraná zelenina či ovoce.



I v zelenině potřebujete energii. A my ji máme o něco dražší než zbytek Evropy, takže tady nejsou úplně velké důvody ke zlevňování.

Takže v tomto případě nelze čekat pokles cen?



Bude to komodita od komodity, spíše bych to označil jako stabilizaci cen. Zlevňování se už trochu na některých statistikách ukazuje, například u květáku, brokolice nebo salátové okurky.

Ale třeba cibule, ta bude spíše dražší, minimálně její cena neklesne. Cena brambor dokonce poroste, protože tam se do obchodů dostanou rané brambory a ty jsou vždy dražší než brambory z předchozí sklizně. A pak lze čekat mírné zlevnění u pekárenské produkce.

Kvůli cenám obilí z Ukrajiny?



Ano, ale nejen kvůli tomu. Zaprvé se ukázalo, a to jsem říkal mockrát, že exportní potenciál Ukrajiny, ten její podíl na exportu, nemá zdaleka takový význam, jaký se tomu přisuzoval.

Zadruhé, celkově došlo k uklidnění na komunitních trzích. Já si myslím, že panika, která kvůli vývozu obilí z Ukrajiny vznikla, byla trošku umělá. V celém světě klesají ceny obilí a pšenice, už je to pomalu tři čtvrtě roku, to se musí projevit v cenách mouky, a tím pádem i ve výsledných cenách produktů.

Obilí z Ruska a Ukrajiny Ukrajina i Rusko jsou významnými světovými producenty a vývozci obilí, rostlinných jedlých olejů a hnojiv. Rusko však po začátku invaze na Ukrajinu zablokovalo černomořské přístavy, kvůli čemuž výrazně klesl objem vývozu zemědělských výrobků včetně obilí z Ukrajiny a to vedlo ke zvýšení světových cen potravin. Na konci léta však došlo k obnovení koridoru pro vývoz obilí a dalších potravin. Dodávky z Ruska a Ukrajiny pomáhají zastavit zhoršování globálního růstu cen potravin.

U kterých potravin můžeme naopak čekat, že ceny dál porostou?



Vepřové maso zdražovalo a jeho zdražování lze ještě očekávat. V celé Evropě se vybíjejí chovy, dokonce ve významných producentských zemích jako Německo nebo Španělsko. Začíná tu být nedostatek vepřové suroviny a to samozřejmě působí na růst cen.

Zdražování vepřového masa ale výrobci avizovali už před pár měsíci. Ten problém na trhu je tedy dlouhodobý?



V živočišné produkci dochází ke zdražení vždy se zpožděním, protože nejdříve je potřeba zvíře vykrmit, pak poslat na jatka a pak zpracovat do potravin nebo rozporcovat na maso. U prasat trvá takový proces půl roku, u skotu dokonce dva roky, takže to vše se promítne do ceny se zpožděním.

Proč k vybijení chovů vepřového dochází?



Stejně jako u všech potravin klesla spotřebitelská poptávka. Lidé méně nakupovali a chovy se likvidovaly. Také víme, že chovy musíte krmit a loni ceny krmných směsí výrazně stouply (kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině - pozn. red.). Cena vepřového pak roste a zákazník se rozhoduje pro levnější variantu, třeba drůbeží.

Celková spotřeba vepřového by ale postupně klesala i nebýt všech těch komplikací jako covidová pandemie nebo válka.

A to z jakého důvodu?



Protože vepřové se tak trochu stalo symbolem nezdravé stravy. Přibývá množství vegetariánů, veganů nebo jen odpůrců červeného masa. A tento kontinuální pomalý pokles spotřebitelské poptávky v podobě změn stravovacích návyků také stojí za tím, že část chovatelů došla k názoru, že jejich byznys není perspektivní, a tak ukončila nebo zmírnila produkci.

Jak lze ušetřit na jídle: Plánujte a nakupujte na více dní dopředu Bezmyšlenkovité nákupy potravin se v dnešní době mohou značně prodražit. Vytvořte si proto jídelníček na týden či dva dopředu a sestavte si odpovídající nákupní seznam. Při nákupu se ho důsledně držte. Tím se vyhnete drobným každodenním návštěvám obchodů, které málokdy skončí nákupem jen toho potřebného. Věnujte pozornost slevovým akcím Ve slevových akcích lze u nákupu potravin výrazně ušetřit. Odmítnout nákup zboží, které zrovna není v akci, tedy snížení poptávky po drahém zboží, je také jedním z mála nástrojů zákazníků, jímž v tržním prostředí mohou přinutit prodejce snížit ceny. Méně je někdy více Česko se dlouhodobě umisťovalo v mezinárodních srovnávacích žebříčcích na

předních příčkách v plýtvání jídlem a přejídání, respektive obezitě. Podle posledních ukazatelů již potravinami plýtváme méně, z hlediska obezity však stále není co slavit. Opomíjeným aspektem je také skutečnost, že s přibývajícím věkem se mění množství energie, které naše tělo ke správnému fungování potřebuje. Nabízí se proto zapojit kalorické tabulky a s přihlédnutím k fyzické aktivitě dodat tělu přesně to, co skutečně potřebuje. Levnější varianty

Cizrna či čočka mohou být cenným zdrojem bílkovin, namísto masa. Zaměřte se také na sezónní zeleninu a ovoce. Nakupujte v zahraničí V současné době se přinejmenším v příhraničních oblastech s Polskem nabízí využít tamní situace a nakupovat potraviny za nižší ceny. Předtím než se k sousedům vypravíte, si ovšem dobře spočítejte, zda se vám cesta vzhledem k nákladům na dopravu skutečně vyplatí. Zdroj: dTest

