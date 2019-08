Mladí pivaři už na značku a původ neslyší. Zájem mají hlavně o plechovky

před 1 hodinou

Počet Čechů, kteří si dají pivo alespoň jednou týdně, stoupá. Zatímco v roce 2017 jich bylo 40 procent, letos již o čtyři procenta více. Vyplývá to z výsledků červencové ankety agentury STEM/MARK mezi více než pětistovkou respondentů ve věku 15 až 60 let. Průzkum se zaměřil i na to, jak je pro lidi důležitá reklama na pivo, jeho cena či značka.

Pokud si Češi vybírají pivo, většina z nich se řídí podle značky. Takových lidí je v tuzemsku 81 procent. Před dvěma lety, když agentura STEM/MARK pokládala respondentům stejné otázky jako letos, ale značku označilo jako důležitý aspekt dokonce 87 procent dotazovaných. Roli hraje především u konzumentů starších 40 let. Mladší lidé pod 30 let se o značku či původ piva zdaleka tolik nezajímají, potvrdil průzkum. Kvůli pití alkoholu přijde stát ročně o 59 miliard, spočetli znalci a radí zvýšit daň číst článek Meziročně se naopak podle průzkumu zvedla role stupňovitosti a ceny piva. Síla piva byla v roce 2017 důležitá pro 67 procent oslovených, letos už je to 77 procent. Cena hrála důležitou roli při výběru pro 68 procent oslovených, v roce 2019 to bylo sedm z deseti respondentů. "Konkrétně výběr piva dle jeho síly (stupňovitosti) roste proporcionálně s věkem, kdy starší lidé přikládají stupňovitosti větší význam než mladší. Naopak jako nejméně důležité kritérium respondenti deklarují reklamu. Domnívají se tedy, že se při výběru piva nenechají ovlivnit komunikací pivovarů," uvádí analýza. Nejvíce preferovaný typ piva v Česku je stále klasické světlé - stabilně ho má v oblibě kolem 62 procent respondentů. Všechny ostatní typy - tmavé, polotmavé, řezané, pšeničné, ALE, ovocné či nealko - jsou zastoupené méně než deseti procenty. Nejvýraznější je nárůst obliby u ovocných a nealkoholických piv. Toto platí především u žen a konzumentů mladších 30 let. "Nealkoholické pivo pijí lidé typicky doma - jsou to zejména ženy, které k jeho konzumaci nepotřebují žádnou zvláštní příležitost. Muži se k němu častěji uchylují ve specifických chvílích, například při fyzické námaze či pokud musí řídit auto, mladí lidé do 30 let si jej zase častěji dopřávají na společenských, kulturních a sportovních akcích," uvádí agentura. Foto: STEM/MARK Roste obliba točeného Od roku 2017 je znát stále silnější obliba točeného piva. Ještě předloni se počet respondentů, kteří preferovali lahvové pivo, téměř vyrovnal milovníkům točeného. V letošním dotazníku dalo pivu z pípy přednost 48 procent oslovených, z lahve si jej naopak raději vychutná pouze třetina respondentů. "Zdá se, že se opět vrací éra obliby točeného piva, které si můžeme vychutnat orosené v naší oblíbené hospůdce. Je však nutné připomenout, že rozhodujícím kritériem je finanční situace jednotlivců, kdy za točené je nutné si připlatit," doplňuje výsledky mluvčí agentury Jan Burianec. Značné rozdíly byly podle něj patrné i u balení piva. Klasického lahváče preferují především muži, zatímco ženy a mladí lidé dávají přednost plechovce. "Důvodem může být její lepší skladnost například při návštěvě letních festivalů," doplňuje Burianec. Bojištěm pro pivovary se stává nealko trh. Trendem je plechovka a hledání chytré pípy číst článek STEM/MARK dále srovnával znalost nejznámějšího piva - tedy toho, které se respondentům vybaví jako první. Primát drží stále Plzeňský Prazdroj, na druhé příčce přeskočil Gambrinus značku Kozel. Právě Kozel zaznamenal od roku 2017 mírný pokles. V oblibě konkrétních značek je pořadí Plzeň, Kozel a Radegast. U žen je patrný výrazný nárůst v oblibě značky nealkoholického piva Birell.