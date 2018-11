Miláčku, kup ještě bonboniéru pro babičku. Aplikace Globusu umí sdílet nákupní seznam

Společnost Globus zpřístupnila novou mobilní aplikaci, která by podle řetězce měla usnadnit nakupování. Vedle skenování zboží umí vytvořit nákupní seznam, seřadit ho podle toho, jak je zboží rozmístěno v prodejně, aby zákazník nechodil například k pultu s chlazeným zbožím při jednom nákupu dvakrát. Zároveň umí i sdílet tvorbu seznamu s ostatními členy domácnosti.

Aplikace s familiárním názvem Můj Globus, kterou jde od středy stáhnout pro operační systémy Android a iOS, nahrazuje původní testovací aplikaci Scan&Go, která šla používat jen v hypermarketu v Čakovicích a umožňovala rychlejší nakupování na stejném principu jako skener. Vylepšená aplikace jde využívat ve všech obchodech Globusu a má mnohem širší funkce.

Kupujícím umožňuje vytvořit nákupní seznam, a to buď vypsáním jednotlivých položek ručně, nebo naskenováním EAN kódů vybraných produktů v obchodě. Další funkcí aplikace je možnost sdílet uložený seznamu s ostatními členy rodiny.

Když tak například muž vyrazí do obchodu, aby koupil na oběd pro rodinu, a jeho žena si zatím doma vzpomene na to, že zapomněla na dárek pro maminku, sáhne po svém telefonu a do aplikace zapíše novou položku. Bonboniéra či například květina se ukáže na manželově mobilu, který s ním právě nakupuje.

"Zatím se nové položky do nákupního seznamu přidají okamžitě po otevření aplikace, nebo když ji člověk aktualizuje přetažením prstem shora dolu. V budoucnu chceme přidat notifikace, které zákazníka speciálně upozorní na to, že byla do seznamu přidána nová položka," vysvětluje Jiří Budinský, duchovní otec české aplikace vyvinuté pro Globus.

Novinka umí také ukázat platný akční leták i aktuální ceny jednotlivých výrobků. Při přidávání položek do seznamu umí napovídat, co by si mohl zákazník přát. "Nápověda je individualizovaná podle nákupních zvyklostí konkrétního uživatele," vysvětluje Budinský to, k čemu Globus využívá informace z věrnostního programu Globus Bonus, s nímž je aplikace propojena. Kdo se do programu neregistroval, nemůže tak aplikaci využívat.

Mobil také zákazníkovi ukáže, jaké slevové kupony může použít a nabídne mu základní informace o prodejně - kdy je otevřená, jaké jsou ceny na čerpacích stanicích nebo jaké menu Globus nabízí ve svých restauracích.

V budoucnosti chce Globus aplikaci propojit se službou Click&Go, která zatím funguje v hypermarketu na Zličíně v testovacím režimu a umožňuje nakupování z domova (hypermarket nákup připraví, ale zákazník si ho musí vyzvednout sám). V příštím roce by také společnost chtěla rozvinout systém tak, aby dokázal zákazníka přímo navést k výrobku, který chce uložit do košíku.

Snadnější nakupování nabízí svým zákazníkům pomocí nových technologií také většina dalších velkých řetězců jako je Tesco, Lidl, Billa, Penny Market či Albert, který v Nizozemsku testuje navigaci zákazníků po obchodě už dva měsíce.

Rodinná firma Globus, kterou v roce 1828 založil v německém St. Wendelu Franz Brunch a nyní ji vede pátý pokračovatel rodu Thomas Brunch, přišla do Česka v roce 1996. Dnes zde má 15 hypermarketů s průměrnou prodejní plochou okolo 11 000 metrů čtverečních a jeden malý obchod v Pardubicích.

Zaměstnává 4900 lidí a spolu se značkami Kaufland, Tesco, Lidl či Penny Market patří mezi největší maloobchodní prodejce v zemi. Ve finančním roce 2017/2018 stoupl zisk firmy o sedm procent na 401 milionů korun. Tržby řetězce stouply o procento na 23,1 miliardy korun.