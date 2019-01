Čí je Big Mac? McDonald’s prohrál spor o ochrannou známku na známý burger

Americký řetězec s rychlým občerstvením McDonald’s přišel o ochranu své značky "Big Mac". Rozhodl o tom Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. McDonald’s se proti rozhodnutí úřadu hodlá odvolat. Informaci přinesl list The Irish Times.

Bistra s rychlým občerstvením v celé Evropské unii možná budou moci v budoucnosti pojmenovat své restaurace i kterýkoliv pokrm ikonickým názvem "Big Mac". Společnost McDonald’s přitom přišla o exkluzivitu na ikonickou značku hamburgeru kvůli sporu o jméno irského řetězce Supermac’s.

Jak se to vše stalo: McDonald’s se bránil tomu, aby si Supermac’s zaregistroval svůj název ve Velké Británii. Argumentoval, že název irského fast foodu si mohou lidé plést s jeho značkou hamburgeru. Supermac’s proto podle amerického fast foodu úplně zpochybnil právo McDonald’s na značku "Big Mac".

Značku má americká síť s rychlým občerstvením od roku 1996 v EU chráněnou nejen jako jméno jídla, ale i jako název pro restauraci. Úřad nyní rozhodl, že pokud toto jméno u restaurace v posledních letech nepoužíval, nemá právo blokovat vstup Supermac’s do Velké Británie. Podle The Irish Times se však nynější zrušení ochranné známky vztahuje i na pokrmy.

McDonald’s ve sporu prokazoval, že název Big Mac používá v reklamách a na obalech jídel. Podle soudu však předložené důkazy o tom, že by značku skutečně v pěti letech předcházejících počátku sporu v roce 2017 používal, nebyly dostatečné. Podle evropského práva totiž musí podniky při užívání autentické značky garantovat původ potravin.

"Když jsme do toho šli, věděli jsme, že jde o souboj Davida s Goliášem. To, že má McDonald’s hluboké kapsy a my jsme ve srovnání s nimi malí, ale neznamená, že se hned vzdáme," uvedl zakladatel irského řetězce Pat McDonagh.

McDonald’s má proti rozhodnutí možnost se odvolat, kterou podle svého vyjádření využije. Současně americká firma podle listu The Irish Times uvedla, že má i přes rozhodnutí úřadu nadále "úplné a vymahatelné právo na značku 'Big Mac' v celé Evropě".

Supermac’s se podle vyjádření McDonagha nyní otevírá cesta k expanzi do Velké Británie i zbytku EU. "Jedná se o velké vítězství pro všechny podnikatele. Zamezí tomu, aby velké společnosti "šikanovaly" ty menší tím, že si zaregistrují řadu značek, aniž by je používaly," dodává pro agenturu Reuters McDonagh.

Jako příklad uvádí například značku SnackBox, která je jednou z nejoblíbenějších nabídek irského řetězce. "Zaregistrovali si ji, aniž by ji ve skutečnosti používali. Evropská unie v podstatě říká - použijte ji, nebo se jí zbavte," uvedl McDonagh.

McDonald’s je v otázkách ochrany svého názvu aktivní dlouhodobě. V roce 1993 vyhrál v New Yorku spor o název se zubařskou ordinací "McDental". V roce 2016 zase zarazil singapurskou společnost, která si chtěla v EU registrovat ochrannou známku "MACCOFFEE".

První obchod Supermac’s otevřel McDonagh v roce 1978 ve městě Ballinasloe. V současnosti provozuje řetězec 106 bister v Irsku a v Severním Irsku.