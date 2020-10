Minerálka v hliníku. Mattoni zkusí zálohovat plechovky, dle kritiků je to slepá cesta

Po experimentu se zálohováním PET lahví přišel výrobce nápojů Mattoni a e-shop Košík.cz s další iniciativou - tentokrát jde o zálohovanou plechovku. Edice minerálky Mattoni s citronovou příchutí v plechovce je v internetovém obchodě nově k dostání s tříkorunovou zálohou. Nápojáři jsou přitom v názoru na nákladné zálohování rozděleni. Kritici namítají, že systém recyklace je účinný dostatečně.

Mattoni 1873 s Košíkem navazují vratnými plechovkami na pilotní projekt zálohovaných PET lahví, které začal on-line supermarket nabízet od ledna tohoto roku.

Podle šéfa Košík.cz Tomáše Jeřábka je cílem on-line supermarketu "český trh edukovat" a vyzkoušet, jak budou zákazníci na zálohování reagovat. "Přestože nám na jaře situace s koronavirem start značně zkomplikovala, můžeme již teď říct, že deklarovaný zájem zákazníků o ekologičtější nakládání s PET lahvemi se potvrdil. Vratnou PET lahev preferuje asi 70 procent zákazníků Košíku kupujících přírodní minerální vodu Mattoni," uvádí Jeřábek s tím, že celkové zhodnocení úspěšnosti projektu ale k dispozici zatím nemá.

Prázdné zálohované "petky" ale podle něj měly domácnosti během pandemie, kdy nebylo možné obaly vybírat, problém uschovávat. Zálohovaná plechovka může stejný trend potvrdit také u firemních zákazníků, domnívá se Jeřábek.

Podle generálního ředitele Mattoni 1873 Alessandra Pasqualeho jde o první Mattoni v plechovce v celé téměř 150leté historii značky. "Naším cílem je, aby se v ČR vytřídilo výrazně více plechovek než nyní a dostaly se k následné recyklaci. Ideální cestou ke zvýšení míry třídění jsou přitom zálohy," dodává Pasquale.

Plechovka Mattoni Citron stojí na Košík.cz 19,90 Kč a záloha činí tři koruny. Kurýrovi je nutné vrátit plechovky nesešlápnuté, k čemuž kritici poznamenávají, že auta supermarketu neekonomicky "převážejí vzduch".

"Vypadá to nekomfortně, nelogicky, neekonomicky, ale opak je pravdou," dodává Jeřábek k převozu neponičených plechovek. Důvodem má být správná identifikace plechovek před vrácením zálohy.

Podle Stepana Vashkeviche z Institutu cirkulární ekonomiky se loni v Česku prodalo 700 milionů plechovek. Oproti roku 2018 to bylo o 100 milionů víc. Za posledních deset let se pak podle něj počet prodaných plechovek v tuzemsku ztrojnásobil. Podle odhadů obalové společnosti Eko-Kom se vytřídí jen asi tři plechovky z deseti.

"Lidem dá tento projekt možnost si zálohový systém vyzkoušet a udělat si svůj názor, což je určitě dobře. Eko-Kom dlouhodobě motivuje a edukuje spotřebitele, aby minimalizovali množství svých odpadů a ty, které vyprodukují, aby pečlivě třídili a zmenšovali jejich objem, aby se jich do barevných kontejnerů vešlo co nejvíce," říká pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí společnosti Lucie Müllerová.

V zálohovém systému by se podle ní museli lidé naučit s odpady zacházet zcela opačně - tedy nesešlapávat a nemačkat je a odnášet je místo do kontejnerů u bydliště zpět do obchodu.

Podle Eko-Komu se nicméně systém třídění plechovek v Česku rozvíjí dobře. Zatímco ke konci roku 2019 bylo podle společnosti evidováno v obcích necelých 23 000 nádob na třídění kovových odpadů, ke konci druhého čtvrtletí 2020 to bylo již 53 670 nádob, do kterých je možné odložit kovový odpad.

Povinné zálohy zatím nebudou

Zatímco Slovensko od roku 2022 zavede zálohování plastových lahví i plechovek, v Česku se plošné zálohování jeho zastáncům zatím prosadit nepodařilo, nadále tak zůstává jen to dobrovolné. Sněmovna totiž v polovině září odmítla snahu o povinné zálohování PET lahví od roku 2025 novelou zákona o obalech. Předlohu ještě projedná Senát.

Kritici namítají, že zálohování zvyšuje náklady a uhlíkovou stopu, jelikož prázdné obaly se musí převážet zpět výrobcům.

Povinné zálohování PET lahví navrhli lidovečtí poslanci. Podle nich se mělo týkat plastových lahví do objemu tří litrů. Záloha měla činit tři koruny, jako je tomu nyní u části skleněných lahví.

Mezi zastánce zálohování PET lahví dlouhodobě patří neziskové ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace, Arnika, Zelený kruh, ale také iniciativa Zálohujme, mezi jejíž členy patří právě společnost Mattoni 1873, pivovar Bernard nebo Vysoká škola chemicko-technologická. Podle Zálohujme se v roce 2018 o dva procentní body snížila míra třídění plastů, přičemž produkce plastů se za poslední desetiletí zvýšila o 40 000 tun.

Oproti tomu ministerstvo životního prostředí argumentuje tím, že současný systém sběru plastových obalů je funkční, plní evropské cíle a předloni se zpětně vybralo 81 procent PET lahví. Úřad hodlá ekonomicky zvýhodnit způsoby balení, které jsou šetrnější k životnímu prostředí - tedy budou lépe využitelné nebo budou mít delší životnost. Mezi tyto výrobky by podle ministra Richarda Brabce mohla patřit například průhledná PET lahev.

Proti zavedení zálohování na PET lahve se již dříve postavil také Svaz pivovarů a sladoven ČR. Na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz, zda se v této oblasti udála za poslední týdny nějaká změna a zda podle něj iniciativa Mattoni a Košík.cz Čechy může naučit častější recyklaci, jeho zástupci neodpověděli. "Na otázky nedokážu odpovědět, aktuálně se však seznamujeme s fungováním modelu zálohování obalů, který praktikují na Slovensku," upřesnila za svaz Martina Ferencová.

Proti se stavěli i někteří prodejci, jako například maloobchodní družstvo CBA. Podle jeho předsedy Romana Mazáka by zvýšilo ekologickou zátěž, ohrozilo fungování vesnických prodejen a výrazně zdražilo zboží v těchto vratných obalech.