Máslo za 50 korun je normální cena. Lidé by si měli zvyknout, vzkazuje zemědělský svaz

před 7 hodinami

Současná cena je podle Zemědělského svazu ČR daná hlavně růstem marže, kterou si určují mlékárny a prodejci. Cena mléka, za kterou zemědělští prvovýrobci prodávají, byla v letošním prvním pololetí s 8,06 Kč za litr nižší než před 12 lety.

Praha - Na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu by si měli lidé zvykat. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Je to návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali, dodal. Někteří obchodníci si už ale shání levnější máslo z jiných zemí.

Současná cena je podle Pýchy daná hlavně růstem marže, kterou si určují mlékárny a prodejci. Cena mléka, za kterou zemědělští prvovýrobci prodávají, byla v letošním prvním pololetí s 8,06 Kč za litr nižší než před 12 lety, uvedl. Na vysoké ceně pro spotřebitele se tak podepisují marže obchodníků, které se pohybují mezi 25 až 30 procenty, dodal.

Zemědělci podle něj loni stejně jako na začátku letošního roku na mléku prodělávali, do zisku se dostanou až nyní v červenci nebo v srpnu.

Podle posledního šetření Českého statistického úřadu stálo máslo v červnu 187,5 Kč za kilogram, proti loňskému roku jde o 43procentní zdražení. Máslo by dál nemělo radikálně zdražovat ani zlevňovat, uvedl Pýcha. Přechod spotřebitelů kvůli vysoké ceně másla na rostlinné tuky neočekává.

Někteří obchodníci ale už na zdražení reagují a shání si levnější máslo z jiných zemí. Například internetový prodejce Rohlik.cz jej kupuje z Finska.

"Po prvním dnu akční cenové nabídky, kdy máslo na Rohlik.cz stálo 159,5 korun za kilogram (39,9 Kč za čtvrtku), se proti předcházejícímu týdnu zvedly prodeje této potraviny o devět procent. Očekáváme v tomto týdnu nárůst prodejů o dalších deset až 20 procent. Tím bychom mohli dosáhnout stejných objemů prodeje jako před krizí," řekla mluvčí firmy Michala Gregorová.

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo o skoro osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.