Makro dává svým "vietnamským večerkám" nový kabát. Sází na kávu a pečivo

Velkoobchodní řetězec Makro mění koncept své volné sítě večerek Můj obchod. Oproti původním podobně nabídne nové služby jako platba složenek, vyzvednutí zásilky z e-shopu nebo káva s sebou. Do dvou let chce mít Makro zhruba 250 prodejen Můj obchod v novém kabátě. První takovou pobočku otevřela firma v Praze na náměstí Míru.

Koncept franšízové sítě prodejen Můj obchod je určený pro nezávislé podnikatele, kteří odebírají zboží z Makra a to jim za to poskytuje například marketingovou podporu.

Menší a nezávislé prodejny se však podle Makra dlouhodobě potýkají s poklesem zákazníků. Řetězec se tak v rámci úprav prodejen rozhodl zavést služby jako dopékání pečiva, možnost koupit si kávu s sebou nebo třeba e-shop, přes který si mohou zákazníci potraviny objednat a následně vyzvednout již připravené na pobočce.

"Aktuálně jsme se kromě spuštění e-shopu rozhodli oživit především vizuální identitu tohoto projektu. Zmodernizovanou podobu obchodů testujeme v prodejně na náměstí Míru v Praze, a pokud bude tento koncept úspěšný, postupně jej plánujeme rozšířit," říká ředitel franšízové sítě Miroslav Pácl.

E-shop spustilo Makro pro partnery aliance teprve nedávno. Zákazníci si zboží objednají on-line a vyzvednou v obchodě. Podle Pácla se dá do budoucna uvažovat také o rozvozu. V úvahu připadají i další inovace jako mobilní aplikace, která by umožnila si kupované zboží skenovat a u pokladny jen zaplatit.

Aliance Můj obchod přitom funguje od roku 2012. Její součástí je přibližně 500 prodejen po celé republice. Značnou část jejich majitelů přitom tvoří vietnamští obchodníci.

Záměrem je podle Pácla do dvou let zhruba 100 stávajících obchodů převést pod nový koncept a získat dalších 100 až 150 nových partnerů. Navazování partnerských vztahů se bude věnovat šest nových akvizičních pracovníků, uvedl podle agentury ČTK. Makro by podle Pácla využilo cestu, kdy bude s každým ze 13 velkoobchodů Makro spolupracovat jedna hlavní franšíza, která na sebe naváže další maloobchodníky.

Obchodníci budou podle Pácla v nové alianci muset splňovat přísnější podmínky než dosud, získají ale také další výhody. Jde například o zvýhodněné nákupní podmínky či nový pokladní systém zdarma, jehož součástí je skladovací systém, který podle Pácla mnoho partnerů zatím nevyužívá. Investice pro partnery podle Pácla nebudou velké - bude se na nich podílet Makro i dodavatelé.

Menší a modernější "městské" formáty se přitom stávají trendem. Například Tesco rozvíjí svou franšízovou síť Žabka, chystá otevření tzv. kompaktních hypermarketů menší velikosti.

Malé formáty prodejen otevírá také Globus. Obchody plánuje umísťovat do spádových oblastí svých hypermarketů. První obchod konceptu Globus Fresh je od roku 2018 na sídlišti Dubina v Pardubicích, druhou otevřel Globus letos v únoru v Praze na Pankráci.