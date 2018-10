Lolita, Princezna, Dominátor. Brambory mají stovky odrůd, jak se v obchodě nespálit?

Jen v Česku se pěstuje 200 odrůd brambor. Lidé by je podle předsedy bramborářského svazu měli ochutnávat jako vína.

Praha - Každý Čech sní v průměru téměř 70 kilogramů brambor ročně. Když je nakupuje v obchodě, zajímá ho hlavně to, jak vypadají a zda nejsou předražené. Kdo se vyzná ve vaření, zkoumá dále to, jaký typ brambor kupuje, zda na salát, přílohu či kaši. Málokdo ale tuší, že hlíz, které vidí v regálu, existují stovky.

Tak na příklad na salát se hodí odrůdy se vznosnými názvy La Vie (Život), Princess (Princezna), ale i obyčejnější Dominika, Vysočina či Primarosa. Jako příloha poslouží dobře například Blue Star (Modrá hvězda), Mulberry Beauty (Morušová krása), Cecile (Cecílie) či Lolita a na noky či bramborovou kaši jde koupit třeba odrůdu Lilly.

Dominátor, což je takzvaná polopozdní odrůda s vysokým podílem škrobu a extrémně vysokou úrodou hlíz, jež jsou vysoce odolné proti virům, plísni a háďátku bramborovému, se zase hodí například na pečení. A Val Blue, odrůda vyšlechtěná Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě, která má tmavě modrou až fialovou dužinu se zase hodí na zpestření talíře pro děti.

V Česku podle předsedy bramborářského svazu Miloslava Chlana zemědělci pěstují na 200 aktivních odrůd a lidé by se je měli naučit kupovat podle nich. Jaké přesně, však neporadí. "Je to jako u vína. Člověk by měl brambory zkoušet a hledat ty, které mu chutnají, a netrápit se tím, co mu doporučují odborníci, protože chuť je subjektivní," říká Chlan.

Důležité podle něj také je, aby lidé při výběru dávali pozor na to, z jakého varného typu vaří. A se hodí na saláty, B na přílohy a C na těsta a kaše.

"Pokud na kaši použijete špatný varný typ, nemáte šanci z něj dobrou kaši udělat," podotýká Roman Paulus, český šéfkuchař oceněný michelinskou hvězdou.

Jak správě vybrat brambory v obchodě a dají ve vůbec skladovat v panelákovém bytě? Podívejte se na video nahoře v článku.