I křivé okurky chutnají dobře. Krabice s "ošklivou" zeleninou už začal prodávat i Lidl

Krabice zeleniny a ovoce z kampaně Too Good To Waste. | Foto: Lidl

Už i řetězec Lidl se vydává do boje s plýtváním potravin, zatím však pouze v Británii. Pro zákazníky tam připravil pětikilové krabice nevzhledných potravin za zhruba 43 korun.

Londýn - Původem německý řetězec Lidl začne ve svých vybraných obchodech v Británii prodávat krabice s poničenou zeleninou a ovocem. Jedna pětikilová bedna vyjde na 1,5 libry, tedy zhruba 43 korun. Informoval o tom britský deník Independent.

Český Lidl on-line deníku Aktuálně.cz potvrdil, že podobnou akci zatím neplánuje. Podle mluvčí řetězce Zuzany Holé se při výběru zboží k prodeji řídí poptávkou zákazníků.

Podobné projekty ovšem v Česku už nějaký čas fungují. Jako první začal nevzhlednou zeleninu nabízet Penny Market v srpnu 2016. "Mezi zákazníky jsou 'Neobyčejné kousky' velmi oblíbené. Jen pro představu, podíl tohoto 'neobyčejného' sortimentu k běžnému je v Penny 10 procent. Zákazníci si zpočátku mohli koupit pouze brambory, cibuli, česnek, jablka a hrušky. Nyní k nim přibyla třeba červená řepa a další sortiment bude postupně přibývat," říká tisková mluvčí řetězce Penny Market Zlata Ulrichová.

Vlastní kampaň na prodej křivé zeleniny a ovoce má i Tesco. Od ledna loňského roku běží kampaň Perfectly imperfect (dokonale nedokonalé), která se postupně rozšířila do všech hypermarketů.

Ovoce a zelenina ve výborné kvalitě se totiž často vyhazuje z důvodu nesplnění požadovaných kritérií na váhu, tvar či velikost. "Tyto produkty jsou však společností Tesco od dodavatelů přijímány a nabízeny se slevou kolem 20 procent. Nabídka se mění v závislosti na sezonnosti - v současnosti jsou tak v nabídce např. cukety, brambory, mrkev nebo jablka," vysvětluje Václav Koukolíček, mluvčí řetězce Tesco.

Nevzhlednou zeleninu i ovoce prodává i on-line supermarket Rohlík, který spolupracuje se sdružením Zachraň jídlo. Podle zakladatele obchodu Tomáše Čupra zemědělci kvůli vzhledu vyřadí až třicet procent brambor a stejné procento mrkví.

"Vyhazování jídla kvůli vzhledu je jednoduše neekologické a neetické. Proto je nutné hledat možná řešení, jak využít co největší procento vyprodukovaných potravin," dodává Čupr.

Lidl si od kampaně s názvem Too Good To Waste (příliš dobré na vyhození) slibuje snížení množství potravin, které skončí v koši. Lidl se totiž zavázal, že do roku 2020 sníží množství vyhozeného jídla v každé britské prodejně o čtvrtinu. Pokud se zboží ze 122 prodejen napříč Británii neprodá, řetězec jej nabídne charitě zdarma.

"Z našich dat víme, že čerstvé ovoce a zelenina mají největší podíl na vyhozeném jídle v obchodech. Jsme nadšení, jakou změnu tato kampaň přinese," řekl ředitel Lidlu pro Británii Christan Hartnagel.