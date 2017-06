Lidl cílí na bohatší zákazníky, začne je lákat na oblečení od topmodelky Heidi Klumové

před 8 minutami

Diskontní řetězec přidává další novinku, která má změnit jeho původní orientaci hlavně na nejlevnější zboží pro chudší zákazníky. Firma několikrát za rok spustí módní kampaň s názvem Lidl Fashion Week a nabídne vždy exkluzivní kolekci.

Praha - Obchodní řetězec Lidl pokračuje ve snaze přitáhnout do svých obchodů i bohatší zákazníky. Nabídne jim exkluzivní oblečení od německé topmodelky Heidi Klumové. Má patřit k nejluxusnějšímu zboží, které v prodejnách nabízí.

Lidl začne novou kolekci prodávat v druhé polovině letošního roku ve Spojených státech amerických i v Evropě. Oblečení bude nabízet i v České republice.

Diskontní řetězec tak dělá vše pro to, aby z mysli lidí vymazal, že se nízkými cenami orientoval hlavně na chudší zákazníky. Po přestavbě prodejen, kterou v Česku spustil před dvěma lety, se chce nově profilovat i jako společnost, která udává módní trendy.

Firma několikrát za rok spustí módní kampaň s názvem Lidl Fashion Week. Bude se konat ve všech zemích, v nichž řetězec působí, a nabídne vždy exkluzivní kolekci. Projekt odstartuje právě s módní ikonou Heidi Klumovou, která pro Lidl vymyslela vlastní kolekci oblečení.

"Doufám, že se bude lidem líbit. Její příprava mě opravdu bavila. Lidl klade stejně jako já velký důraz na výrobky, které jsou kvalitní a za skvělou cenu. Móda by totiž měla být nejen zábavná, ale každý by měl mít i možnost si ji dovolit," komentovala Heidi Klum spolupráci s řetězcem.

Exkluzivní kolekce se objeví na americkém a evropském trhu v druhé polovině letošního roku. Podle mluvčí českého Lidlu Zuzany Holé se oblečení bude prodávat i v Česku.

"Lidl zůstává diskontem, ale svou úroveň posouvá stále výš. Je to jeho dlouhodobá taktika, která chce ukázat, že je za dobré peníze schopen nabídnout i velmi dobré zboží," hodnotí nový krok obchodní sítě Zdeněk Skála, ředitel výzkumu Retail & Shopper společnosti GfK Czech.

Původem německý řetězec nejprve začal rozšiřovat sortiment o kvalitní produkty, následně spouštěl speciální kulinářské týdny věnované specialitám z mezinárodní kuchyně (francouzské, španělské či italské týdny) a v roce 2015 začal v Česku zásadně přestavovat prodejny.

Jak tehdy uvedl analytik Borise Planer z firmy Planet Retail, ani chudí lidé se při nakupování nechtějí cítit chudí. Dnes se dokonce mohou cítit jako boháči, protože Lidl ve svých prodejnách nabízí už i humry či makronky.

Nová řada oděvů by se podle ČTK mohla stát další hrozbou pro zavedené evropské prodejce oděvů, kteří již nyní mají problémy přilákat zákazníky do obchodů, protože spotřebitelé přesouvají své výdaje stále více směrem do volnočasových aktivit.

Podle Skály má však nyní, v době ekonomického růstu, celý prodejní trh šanci růst. Záleží na obchodnících, jak ji využijí. "Na trhu převládá naprosto jasný optimismus, který bude trvat do chvíle, než začne ekonomická výkonnost klesat. Nicméně dokud se bude ekonomicky dařit, tak je český zákazník schopen akceptovat vyšší standard, kvalitu i cenu," říká expert GfK.

Pro obchodníky je však podle Skály důležité, aby se odlišili od konkurence a nevydávali se stejným směrem - takže když jeden nabídne módní kampaně, druhý by měl přijít s jiným lákadlem. Možností odlišit se je přitom nepřeberně. Vítané jsou vždy technologie, které lidem zpříjemňují a usnadňují nakupování. Vedle nich se však vyplatí investovat například i do lepšího parkování, prostornějších uliček či příjemnějšího zázemí v podobě lavičky s možností si odpočinout, umýt si ruce a poslechnout si příjemnou hudbu.