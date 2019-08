Zmrzlina prolezlá bakteriemi. Prodejci nečistí stroje, polovina vzorků neprošla testy

před 1 hodinou

Část kopečkových i točených zmrzlin je kontaminována bakteriemi, a to 37 procent vzorků, které zkoumala potravinářská inspekce. Je to více než v předchozích třech letech. Stejně tak obsahuje bakterie led, který přidávají prodejci do nápojů.

"Z výsledků letošních kontrol i kontrol v předchozích letech je zřejmé, že významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji uvedeného sortimentu a s tím souvisejícím porušením hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů," vysvětluje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Mezi sledovanými parametry u 47 vzorků ledu do nápojů byl výskyt bakterií, jako je Escherichia coli (známá jako E. coli), Clostridium perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, ale například i bakteriální kolonie. Test ruských zmrzlin: Většina prošla na výbornou, přesto se na pultech najde i podvrh číst článek Situace je však letos v Česku lepší než při loňském i předloňském měření. Tehdy požadavkům nevyhovělo 47 procent, respektive 45 procent vzorků. Provozovatelé stále podle Kopřivy zapomínají na pravidelnou dezinfekci výrobníků ledu. Mnohem více kontrol provedli inspektoři mezi prodavači zmrzliny. Zde otestovali 131 vzorků točených i kopečkových zmrzlin a hygienické limity nesplnilo 49 z nich (tedy zhruba 37 procent). SZPI u nich objevila nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. V tomto případě podle mluvčího zmrzlináři zapomínají na dostatečnou sanaci zařízení, ale roli hrají také kontaminované vstupní suroviny a nedostatečně proškolený personál. V loňském roce nevyhověli požadavkům tři z deseti provozovatelů, rok předtím čtvrtina testovaných. V provozovnách, kde inspekce odhalila nedostatky, zakázala využívání přístroje, nařídili sanaci a následnou kontrolu od akreditované laboratoře. Až poté, co laboratoř potvrdí, že provozovatel kvalitu výrobků zlepšil, mohou je provozovatelé znovu využívat. Zároveň zahájila správní řízení o uložení pokuty. Polské sladkosti v asijské prodejně obsahovaly třicetkrát více lepku, než se uvádělo číst článek