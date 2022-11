Konec nekalých praktik prodejců i triků zákazníků. Co vše mění novela o nakupování

Novela měla být zakotvena v českém zákoně podle evropského rámce již letos květnu. Tehdejší vláda však změny nestihla schválit. Prodejci se tak pravděpodobně budou muset přizpůsobit novým pravidlům ve špičce hlavní sezony - tedy kolem Vánoc.

"Kvůli zpoždění bychom mohli dostat sankce ze strany EU, a to je podle mě jeden z důvodů, proč to teď prošlo tak rychle Poslaneckou sněmovnou a Senátem a proč tam jsou dané tak krátké lhůty pro realizaci," vysvětluje advokátka Petra Dolejšová, která se specializuje na právo v e-commerce. "Třicet dnů je hodně šibeniční lhůta, když zohledníme, že se blíží Vánoce," připomíná.

Zákon se týká nejen e-shopů, ale i kamenných prodejen. Z některých bodů v novele budou mít radost spíše koncoví zákazníci, jiné naopak vycházejí vstříc spíše prodejcům. "Myšlenka, která z EU přišla, je udělat férové prostředí pro obchodování mezi lidmi a dát přes prsty nekalým praktikám. Novela hodně zohledňuje i fakt, že se digitalizuje," vysvětluje dále Dolejšová.

Kdy novela vstoupí v účinnost, ještě není úplně jasné. Ve středu ji však již podepsal prezident Miloš Zeman a změny budou účinné 30. den potom, co předloha vyjde ve sbírce.

S účinností novely tak skončí například nepřehledné zaobalování cen u "slev", o kterých se pravidelně mluví ve spojitosti s Black Friday, Vánocemi a povánočními slevami. Obchodníci také budou nově muset dokládat pravost recenzí, na které odkazují, a nákupní košíky nebudou moct obsahovat neobjednané dodatečné zboží.

Na druhou stranu, e-shopy nebudou muset během prvních 14 dnů od koupi přijmout zpět zboží, které bude viditelně nadužívané nad rámec pouhého "seznámení se" s produktem, a některé prohřešky už nebude řešit Česká obchodní inspekce, jak tomu bylo doposud. Pokud budou zákazníci chtít eskalovat například neoprávněně zamítnutou reklamaci, budou se muset obrátit na soud.

"To zákazníkům neudělá radost, protože vymahatelnost bude menší. Málokterý spotřebitel půjde kvůli 500 korunám za boty k soudu," doplňuje Dolejšová. "Úředníci z ČOI nemohou dělat arbitry v tom, jestli vadu na produktu způsobil zákazník nebo výrobce. To by měl posuzovat soud," podotýká advokátka.