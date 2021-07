Jednorázové plasty v EU končí. Česko nestihlo zákon zavést, riskuje pokutu z Bruselu

Plastová brčka, nádobí nebo tyčinky do uší z unijního trhu brzy nadobro zmizí. V červenci v rámci EU začala platit směrnice zakazující plastové výrobky na jedno použití. Členské státy měly dva roky na převedení nařízení do svých vlastních zákonů. Česko ovšem zůstalo pozadu a riskuje pokutu - zákon totiž stále čeká na projednání poslanci. Mnohé podniky přitom s vyřazením plastů stále ještě bojují.

Pražský restaurační koncept Manifesto odstranil plasty ze svého provozu už před třemi lety. "Tehdy jsme umožnili využívat jednorázové obaly z kompostovatelných materiálů, z papíru, příbory ze dřeva, žádná brčka," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz Radka Ondráčková.

"Postupně se snažíme odbourávat jednorázové nádobí. Od roku 2019 čepujeme pivo a servírujeme veškeré nápoje do skla. Tím jsme za jeden rok ušetřili okolo 760 000 jednorázových kelímků z kukuřičného plastu. Vyzkoušeli jsme také ekologické příbory od Refork. Pro náš nový objekt Manifesto Anděl, který letos otevře, jsou již ve výrobě porcelánové talíře, které nahradí jednorázové nádobí při konzumaci na místě," dodává Ondráčková k firemní strategii.

Manifesto je nicméně na české gastronomické scéně v menšině. V Česku stále není mnoho podniků, které by jednorázové plasty nahradily z naprosté většiny.

Podle Kateřiny Holnové z Asociace restauratérů Apron restauratéři zatím na přechod k plně ekologickým variantám připraveni nejsou. "Určitě jsou světlé výjimky, ale většinou se hospodští zmítají v mnoha akutních problémech. Propad tržeb, nedostatek personálu, vládní omezení, neustále se měnící podmínky pro podnikání, spousta pravidel se změní dříve, než začnou platit," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz.

Zásoby se mohou doprodat

Mnoho hostinských podle Holnové v uplynulých měsících kvůli výdejním okénkům investovalo desítky tisíc korun do balicích technologií, které budou muset v budoucnu vyhodit.

"Doufáme, že přechodové období bude dostatečné a dodavatelé na ekobalení připraveni," dodává Holnová. Zároveň podotýká, že u některých ekologických materiálů restauratéři naráží například na jejich nedostatečnou funkčnost a vhodnost použití u teplého jídla.

Na nepřipravenost českého trhu poukazuje také Josef Žádník, ředitel start-upu Refork, vyrábějícího ekologické příbory a doplňky. "Všichni, tedy od výrobců až po malá bistra, budou muset hledat nová řešení, co svým zákazníkům nabídnou. Pravdou ovšem je, že mnozí výrobci situaci podcenili, nejsou připraveni, nemají za jednorázové plasty náhradu. Podobná situace není jen u nás, ale po celé Evropě," domnívá se Žádník.

Směrnice stanovuje, že jednorázové plastové výrobky se již nesmí v EU vyrábět ani dovážet. Unijní firmy, které se jimi předzásobily, je ale smí doprodat. "Lze tedy očekávat, že minimálně půl roku bude trvat, než z trhu jednorázové plasty zcela zmizí a nahradí je ekologičtější materiály," dodává Žádník.

Česko má čas na přípravu

Tím, že v Česku unijní nařízení ještě nebylo přijato, stát riskuje sankce za nedodržení termínu zavedení zákona. Výrobci i obchodníci ale v každém případě mají na doprodej jednorázových plastů ještě asi rok.

"V návrhu nového zákona, který aktuálně čeká na projednání sněmovnou, je termín pro doprodej zásob stanovený na 1. 7. 2022. I přesto, že zákon zřejmě projedná až nová sněmovna, ministerstvo životního prostředí nepočítá s tím, že by tento termín nějak měnilo," upřesňuje tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Ovšem dodává, že pokud se daný termín schválení nového zákona příliš přiblíží, možnost doprodeje zásob se nakonec úplně zruší.

Které jednorázové plasty jsou v EU zakázané: plastové vatové tyčinky

plastové příbory a talíře

brčka

míchátka

tyčky k balónkům

nádoby na potraviny z expandovaného polystyrenu

kelímky z expandovaného polystyrenu

nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu Zdroj: ČTK

"Může se stát, že by EK zahájila s ČR řízení o porušení unijního práva, ale věříme, že do doby, než by se řízení posunulo do fáze před Soudní dvůr EU, by zákon již byl schválen a povinnosti vyplývající z evropské směrnice plně implementovány," dodává.

Roubíčková upozorňuje, že výrobci i dodavatelé o zákoně a termínech vědí. "Velmi aktivně s nimi komunikujeme, takže by to pro ně nemělo být nějakým překvapením. Ostatně trh se již před několika měsíci začal zcela automaticky proměňovat i bez platnosti zákona," připomíná mluvčí.

Řetězce jsou připravené

To je případ zejména zahraničních obchodních řetězců, které se ke změnám směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí hlásí zpravidla nejrychleji.

Všechny jednorázové výrobky zakázané unijní směrnicí už vyřadil z prodeje například obchodní řetězec Lidl. "Jednorázové plastové nádobí a brčka neprodáváme již od roku 2018, plastovou část ve vatových tyčinkách jsme

nahradili papírem. Jen tato úspora u vatových tyčinek činí více než 21 tun plastu ročně," upřesňuje pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Tomáš Myler.

Kaufland vyřadil z prodeje jednorázové plastové nádobí, vatové tyčinky, brčka a igelitové tašky na konci minulého roku.

Na plánovaný zákaz jsou připraveny také prodejny Albert. "Nahrazování plastového nádobí a brček bylo však pouze první částí práce, kterou v oblasti snižování spotřeby plastů a umožnění jejich snadné recyklace provádíme. Právě díky snížení či nahrazení plastového materiálu jsme jen u ovoce a zeleniny uspořili za loňský rok přes 192 tun plastu," vypočítává šéf komunikace Jiří Mareček.

Tisková mluvčí Globusu Aneta Turnovská nicméně připomíná, že někteří zákazníci plastové nádobí stále poptávají. "Na obměnu nabídky si zvykají pomalu," připouští. Upozorňuje také, že kvůli hygienické bezpečnosti v době koronaviru se zvýšil odbyt zejména mikrotenových sáčků a rukavic.

Přesto ani Globus již jednorázové plasty neprodává. Nahradily je dřevo, papír a materiály z pšeničných otrub nebo cukrové třtiny.