Ovocným jogurtovým nápojům chybí ovoce. Zato na cukru výrobci nešetří, ukázal test

Ovocné jogurtové nápoje z nabídky běžných obchodů obsahují množství cukru i přídatné látky. S ovocem většina z nich naopak příliš nepočítá, tvoří jen jednotky procent obsahu. Zjistila to analýza časopisu dTest.

Spotřebitelský časopis dTest porovnal složení na etiketách 25 výrobků a zjistil, že nejvíc se mezi sebou liší v podílu obsaženého ovoce a cukru.

"Složení ochucených jogurtových nápojů jsme hodnotili podle obsahu cukru, ovoce, některých přídatných látek a dalších údajů uvedených na obalu," říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Koncentrace cukru v nápojích začíná na necelých deseti gramech, ty prodávají společnosti Tesco nebo High Protein. V některých případech obsah cukru přesáhne 14 gramů cukru na sto gramů výrobku. Takový podíl cukru obsahují nápoje společnosti Rajo Probia Nature, které jsou k dostání na Slovensku.

Nápoje mají navíc někdy i čtyři sta mililitrů, množství cukru je tak nutné vynásobit čtyřmi. Lehká svačinka tak může rázem obsahovat i 11 kostek cukru.

Obsah cukru dTest posuzoval jak ve 100 gramech výrobku, tak v celém nápoji podle klíče čím méně, tím lépe.

"Maximum přidaného cukru pro dospělého by podle doporučení Světové zdravotnické organizace bylo ideální do 25 gramů denně. Vypitím velké části srovnávaných nápojů dospělý tuto doporučenou dávku cukru přečerpá," vysvětluje Hana Hoffmannová.

Co se týká skutečného obsahu ovoce, je potřeba se někdy dopočítat. Často se totiž uvádí jen jako součást ovocné složky, která se může skládat z mnoha dalších přísad. Drtivá většina nápojů se spokojí se dvěma až šesti procenty ovoce. Výjimkou je Olma lahodné jogurtové smoothie, která obsahuje 40 procent ovoce.

"V ochucených jogurtových nápojích jsou velmi často vedle cukru i jiná vylepšení, jako třeba guma či škrob, což snižuje obsah základních živin i prospěšných látek. Také se v nich objevují éčka a aromata," upozorňuje výživová specialistka Hana Střítecká ze sdružení Fér potravina. Zahušťovadla jsou v naprosté většině výrobků jako součást ovocné složky.

Za jogurtovou potravinu smí výrobce označit jen takový produkt, ve kterém tvoří jogurt alespoň 50% podíl hmotnosti. V jogurtu a jogurtovém mléku se zároveň předepisuje minimální podíl bakterií mléčného kvašení, díky kterým se z mléka stane jogurt.

Kysané mléčné výrobky s bifidokulturou mají zvláštní postavení. Do nich se k původní mléčné kultuře přidávají ještě bifidobakterie, které mohou příznivě ovlivňovat imunitní systém. Výrobek pojmenovaný jako jogurtový nápoj však nemá co do počtu probiotických mikroorganismů žádnou minimální hranici.