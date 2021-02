Kaufland jako první nabízí recyklovatelné účtenky. Doba papírová však už pomalu končí

Přestože snahy o udržitelnost nyní vystřídal spíše důraz na bezpečnost, prodejci snahu cílit na zákazníka s ekologií nevzdávají. Nově Kaufland jako první řetězec v Česku zavádí recyklovatelné účtenky, které jsou vyrobeny ze speciálního modrého papíru bez chemických příměsí. Aktuální je však mezi prodejci i ještě ekologičtější varianta - tedy netisknout účtenky vůbec a vystavit je elektronicky.

"Modré účtenky byly v testu již na vybraných pokladnách na dvou prodejnách v Olomouci a v Prostějově a od zákazníků jsou na ně pozitivní ohlasy. Od března je společnost bude postupně zavádět i na další prodejny. Jejich nasazení bude postupné, po spotřebě zbylých původních účtenek," říká mluvčí řetězce Renata Maierl s tím, že v červenci by už měly být účtenky ve všech 135 prodejnách.

Samotný termopapír (tisk probíhá působením tepla) užívaný na účtenkách není pro prodejce v Česku novinkou, je totiž velmi odolný a používá se už desítky let. "Tento papír používáme nejen pro účtenky na pokladnách, ale i například v automatech na vratné obaly. Jelikož účtenky slouží jako doklad, je třeba, aby zůstaly čitelné, zároveň byly také odolné proti vnějším vlivům," vysvětluje mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

S termopapírem je ovšem spojena i řada chemických látek. Od roku 2020 v nich Evropská unie zcela zakázala použití rakovinotvorné látky bisfenol A (BPA). Jiné chemické látky ale v účtenkách mnohdy zůstaly, podle Ekologického institutu Veronica například bisfenol S (BPS). Výrobci již nabízí i ekologické účtenky bez chemických látek. Ty ekologičtější jsou ale zhruba o polovinu dražší.

Kaufland avizuje, že recyklovatelnost jeho nové účtenky spočívá právě v tom, že je vyrobena z modrého termopapíru bez chemických příměsí - například bez barevných vývojek. Nátisk si má přesto udržet vysokou odolnost a přetrvat až 30 let.

"Tato modrá účtenka je ekologičtější, a navíc se dá recyklovat společně s papírem z toho důvodu, že proces tisku probíhá čistě na mechanické bázi - bez chemické reakce, která probíhá u standardních účtenek," upřesňuje řetězec.

Tisk funguje tak, že na bílém papíru je nanesen černý povlak, který je potažený modře zbarvenou vrstvou miniaturních bublinek. Ty při "tisku" prasknou a odhalí tak spodní tmavou vrstvu papíru.

O recyklovatelnost účtenek se zajímá také konkurence. Například řetězec Coop o nich podle tiskového mluvčí Lukáše Němčíka rovněž uvažuje, ale prozatím nenašel vhodného dodavatele. Možnost zvažuje i Penny Market. Prodejny jako Billa a Albert se zase snaží spotřebu papíru pro účtenky omezovat, respektive účtenky zkracují.

Jde to i bez tisku

Velké obchodní řetězce nicméně i přesto každý rok vydají stovky tun účtenek, které krátce po nákupu skončí v koši. Možností tak může být ještě ekologičtější varianta - tedy netisknout papírové účtenky vůbec a evidovat je elektronicky. Podle zákona totiž sice obchodník musí vydat účtenku, už ale není specifikováno, v jaké podobě.

Elektronická účtenka se běžně vydává při nákupech přes internet, v případě kamenných obchodů ale běžná není. Většina nákupních aplikací a věrnostních karet ovšem umí minimálně evidovat historii nákupů a jejich celkovou cenu.

Konkrétně K-card od Kauflandu, kterou v současné chvíli aktivně využívá přes milion lidí, eviduje, kdy nákup proběhl a za jakou částku. V budoucnosti řetězec plánuje zavést také elektronickou evidenci účtenek.

Aplikace Můj Globus stejnojmenného konkurenčního řetězce mimo jiné funkcionality umí i ukládat účtenky. Prodejny Albert začaly elektronickou účtenku testovat loni v Jihlavě a projekt běží v rámci aplikace Můj Albert podle šéfa komunikace Jiřího Marečka úspěšně i nadále.

Uchovávat účtenky dokáže i aplikace Lidl Plus, kterou řetězec nabídl českým zákazníkům teprve nedávno. Informace o počtu stažení řetězec považuje za interní, a proto je nezveřejňuje.

Už v době svého spouštění v Česku v druhé polovině loňského roku ale měli uživatelé o aplikaci velký zájem - počet jejího stažení v App Storu a Google Play směle konkuroval aplikaci eRouška, která si dala za cíl pomoci při sledování kontaktů s osobami nakaženými covidem-19.

Dilema s osobními údaji

Své aplikace mají také Makro, Tesco nebo Coop. "Věrnostních programů máme několik dle našich družstev a některé mají k dispozici i kontrolu účtenky přes systém," potvrzuje Němčík z Coopu.

O bezpapírové účtence uvažuje i Penny Market. "Možností elektronického vydávání účtenek se zabýváme, z pohledu zákona to možné je, stejně tak naše IT systémy jsou na tuto alternativu připraveny. S rozesíláním elektronických účtenek se však mohou pojit další právní otázky, jako například zpracování osobních údajů spotřebitelů, aktualizace těchto osobních údajů a podobně," vysvětluje za řetězec mluvčí Tomáš Kubík.

"Současně je nutné vnímat to, že ne všichni zákazníci by si při použití věrnostní karty přáli dostávat účtenky z nákupů do svých e-mailových schránek - ať již proto, že jednoduše nechtějí, nebo proto, že například nemají e-mailovou schránku," dodává Kubík. Penny kartu v současnosti vlastní přes milion zákazníků.