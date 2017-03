Karl Lagerfeld vstupuje do Česka. V Pařížské už není místo, dražší značky míří do obchodních center

před 38 minutami

Na český trh loni vstoupilo 22 nových módních značek, zároveň se z Česka žádná značka nestáhla. Kvůli omezené kapacitě obchodních prostor loni nájmy na nejdražších adresách vzrostly o 7,5 procenta a letos zdraží až o pět procent.

Praha - Značka Karl Lagerfeld v sobotu otevřela první vlastní prodejnu v Česku - konkrétně v pražské nákupní galerii Myslbek u vstupu z Ovocného trhu. Příští týden pak v nové části obchodního Centra Chodov přidá další prodejnu pojmenovanou po tomto známém módním návrháři.

Licenci pro Česko a Slovensko drží Vermont Holding podnikatele Amadea Naumanna. Vůbec první prodejnu v tomto regionu otevřel Karl Lagerfeld loni na podzim v bratislavském Auparku, připomněl web Marketing & Media.

Pronájem prostor v nejlepších tuzemských nákupních centrech volí čím dál více dražších módních značek. Důvodem je to, že se řadě z nich nedaří zajistit exkluzivní prostory na osvědčených nákupních třídách − tedy v ulicích Pařížská a Na Příkopě v centru Prahy.

V Centru Chodov přibude na podzim po rozšíření více než 300 obchodů. Jeho součástí bude i zóna s prodejnami prémiových značek a zahraničních i místních talentovaných návrhářů. Dražší značky míří i do mimopražských nákupních center, jako je Olympia Brno nebo ostravské Forum Nová Karolina.

Přes dvacet nováčků

Loni vstoupilo na český trh celkem 22 nových módních značek - o sedm více než v předchozím roce. Mezi nově příchozími byly například Forever 21, Rolls-Royce nebo Stefano Ricci, spočítala poradenská společnost CBRE.

ZNAČKY, JEŽ PŘIŠLY LONI COS

4F

Bally

Breitling

Cool Club

Cremieux

Crocodilino

Forever 21

Hamleys

Imaginarium

Lusha

Florence

MAX&Co

Michal Negrin

NYX

Patek Philippe

Pinko

Piquadro

Pupa

Rolls-Royce

Stefano Ricci

Tous

V dubnu otevře nový obchod v Havířské ulici v Praze prodejce dámského spodního prádla Palmers. Provozovat jej bude přímo mateřská společnost z Rakouska. Palmers obsadí prostory po značce Cerruti, která se prý z českého trhu nestahuje a do konce roku plánuje otevřít prodejnu jinde.

Žádná módní značka se loni z Česka nestáhla. Začátkem letošního roku však už z tuzemského trhu stihl odejít britský řetězec Mothercare a italská značka Harmont & Blaine. Důvody pro jejich odchod jsou podle Veroniky Tebichové ze CBRE různé.

"Častěji se nám stává, že značka opustí trh, pokud je to franšízový partner," podotýká Tebichová s tím, že provozování prodejny je pro ně náročnější, a to i finančně. Ovšem házet všechny franšízanty "do jednoho pytle", jak zdůrazňuje, nelze. Záleží na jejich zázemí a zkušenostech v maloobchodu.

Firma Harmont & Blaine měla obchod v ulici 28. října. Realitní poradci už delší dobu předpovídají, že se tato adresa stane plnohodnotným rozšířením ulice Na Příkopě. Ta je společně s Pařížskou nejdražší nákupní třídou v Praze a pochopitelně i v celé republice. Obchodníci tu za pronájem jednoho metru čtverečního platí 215 až 220 eur měsíčně - v přepočtu více než 5800 korun.

Kvůli omezené kapacitě obchodních prostor loni nájmy na nejdražších adresách vzrostly o 7,5 procenta a letos zdraží až o pět procent, odhaduje CBRE. "Největší meziroční změnu zaznamenala prémiová nákupní centra, kde nejvyšší dosahované nájemné vzrostlo o více než 8,5 procenta. V roce 2016 lze očekávat další růst o přibližně osm procent," upřesňuje Klára Bejblová, vedoucí oddělení průzkumu a poradenství v CBRE.

Mezi takzvaná prémiová nákupní centra patří vedle OC Chodov také například Palladium, OC Černý Most nebo OC Nový Smíchov. Zde se výše nájmu může vyšplhat až ke 125 eurům za metr čtvereční a měsíc, v mimopražských centrech to je bezmála o polovinu méně.

Růst nájmů způsobuje velký zájem nájemců a omezené množství prémiových prostor, připomíná Bejblová. Loni se častěji měnili nájemci na nákupních třídách než v obchodních centrech. V tuzemských regionech CBRE zdražování pronájmu v obchodních centrech letos nepředpokládá.

Dražší značky jdou i do Ostravy

Do ostravského centra Nová Karolina loni zamířila britská značka Barbour. "Rozhodli jsme se pro to na základě úspěchu operátora − společnosti Vermont - se značkou Gant," říká Martin Kubík, ředitel společnosti Active Retail Asset Management, která zajišťuje správu tohoto centra.

Firma Vermont Holding zastupuje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku vedle dvou zmíněných značek ještě další prémiové značky jako Karl Lagerfeld, Peak Performance nebo Vermont Kids.

"V současné chvíli máme ještě mimo Prahu například značku La Martina v brněnské Olympii nebo ve zlínském Zlatém jablku značku Nautica. Plánujeme, že bychom v budoucnu do regionů rozšířili multibrandové prodejny," říká Aneta Hoffmannová, PR manažerka firmy Vermont Holding. Další "monobrandovou" prodejnu Karl Lagerfeld firma podle ní v Česku zatím neplánuje.

Tento měsíc si ostravské Forum Nová Karolina připomíná pět let od svého otevření. "Ze zhruba 200 obchodních jednotek jsme jich doposud obměnili kolem 20 procent," říká Kubík. Největší vlna stěhování proběhla v posledním půlroce. Podle Kubíka přijdou nové značky z oblasti stravování a módy a módních doplňků. Ostravské nákupní centrum si dnes účtuje vyšší nájemné než v době svého otevření před pěti lety.

Kubík se domnívá, že Ostravsko ještě není zralé pro vstup dražších značek. "To, co funguje v Praze, se zde nemusí setkat s úspěchem. Na druhou stranu si velmi dobře vedou brandy z oblasti parfumerie, značkových hodinek nebo klenotů, což by ještě před třemi lety málokdo předpovídal," dodává Kubík. Osobně ho těší nový český koncept Park Avenue Fashion, jenž je stylovou a elegantní alternativou prémiové pánské módy.

autor: Martina Marečková