Šéfka oceněné zoo prodejny: Pro lidi jsem poradna i zpovědník, nakupují podle pohádek

Andrea Jindrová provozuje se svým mužem už šestnáct let obchod pro zvířata v Českém Krumlově. Před dvěma lety si pořídili vlastní prodejnu, která v úterý získala první cenu za nejlepší malý nezávislý obchod v soutěži Pet Shop 2019. Porotci ocenili hlavně dobrou obsluhu a pečlivou péči o zvířata. Je těžké se v konkurenci rostoucích e-shopů uživit? „E-shopy neřešíme. Nemáme na to čas. Raději ho věnujeme tomu, aby se u nás zvířata i zákazníci cítili dobře,“ říká majitelka Zoo Shopu.

Paní Jindrová se s manželem pustila do podnikání před šestnácti lety, kdy jí končila rodičovská dovolená. "Oba jsme vždy měli rádi zvířata. Manžel choval jako malý kachny, papoušky, rybičky, pak vystudoval střední odbornou školu veterinární a choval soukromě ryby. Když mi končila rodičovská, řekli jsme si, že by nás zvířata mohla živit a pronajali jsme si obchod," popisuje začátky podnikání osmačtyřicetiletá žena.

Po čtrnácti letech si manželé vystavěli vlastní prodejnu se soukromým parkovištěm, v němž může svůj vůz nechat až 14 zákazníků najednou. "Je to veliká výhoda, když lidé mohou přijet autem až k obchodu a naložit si do něj vše, co potřebují," popisuje Jindrová jednu z věcí, kterou se s mužem snaží zpříjemnit zákazníkům nakupování.

Oba vědí, že dobrý zákaznický zážitek prohlubuje důvěru a věrnost kupujících, a je tak hlavní výhodou kamenných prodejen proti prodejnám z virtuálního prostoru.

Právě kvůli dobrému pocitu chovají Jindrovi v obchodě několik stovek zvířat - křečků, morčat, osmáků, pískomilů, činčil, potkanů, králíků, andulek, korel, zebřiček, amazoňanů, želv, rybiček, leguánů, agam, chameleonů či pavouků, tedy velkou škálu drobných zvířat kromě hadů, k nimž majitelka žádný pozitivní vztah nenašla. "Zvířata jsou oddělena průhlednou vitrínou od nákupní části kvůli lidem, kteří trpí alergií, a mohli by tak mít potíže, což nechceme," vysvětluje Jindrová.

Malá zoologická zahrada ukrytá v prodejně o ploše 180 metrů čtverečních funguje jako lákadlo na zákazníky. Rodiče se chodí na zvířata koukat s dětmi, ale zdaleka ne vždy si něco koupí.

Vyplatí se je pak vůbec prodávat? "Mít zvířata ve zverimexu, na tom se nevydělává. Ačkoliv prodej zvířat nám přináší asi pětinu tržeb (tři pětiny tvoří krmiva a pětinu doplňkové zboží), náklady na jídlo a péči o ně vycházejí tak, že nakonec nula od nuly pojde. Ale je to radost pro nás i pro zákazníky, kteří se sem vracejí a nakonec si něco koupí," vysvětluje prodejní filozofii majitelka.

Hezké je podle ní pozorovat, jak děti, které si před šestnácti lety kupovaly v jejím obchodě první křečky, k ní dnes chodí nakupovat první zvířátka už se svými dětmi. Ne vždy je ale vše v obchodě veselé. "Lidé se k nám chodí radit o spoustě věcí, vedle běžných dotazů na krmení a chov zvířat ze zoo se radí například i o tom, co je dobré dávat slepicím či jak ulevit nemocné koze. Někdy s námi ale řeší i těžká rozhodnutí, například zda mají své těžce nemocné zvířátko utratit. Občas přejdou od zvířátek ke svým osobním problémům. Vedle poradny tak sloužíme i jako zpovědnice," popisuje Jindrová.

Ačkoliv povídáním s klienty stráví oba manželé hodně času, údajně jim nechybí, ačkoliv se o chod prodejny včetně nákupu zboží, starosti o zvířata, úklidu, prodeje a účetnictví starají jen sami dva bez dalších pomocníků. Za celých šestnáct let podnikání nebyli nikdy ve ztrátě, nicméně na vývoji tržeb ve zverimexu jde podle Jindrové dobře sledovat probíhající ekonomický cyklus. "Když byla finanční krize, lidé nakupovali málo zboží, a navíc jen to nejlevnější, ale teď už několik let prodáváme více zboží a i to za vyšší ceny," říká majitelka.

Potřeby pro zvířata si chodí kupovat lidé od pěti do sta let, cílový zákazník tak podle manželů neexistuje, protože to jsou všichni. Podobné to je i s prodávaným sortimentem. Vedle sezonních věcí, jako jsou na jaře krmiva pro probouzející se ryby v rybníčkách či protiparazitické přípravky, v létě pak odnosné boxy na cestování, na podzim pelíšky či oblečení pro psy a kočky a v zimě lojové koule pro ptáky, si lidé kupují veškerý sortiment v průběhu celého roku bez větších výkyvů.

Na tržbách se však projevují výrazněji pohádky či pořady o zvířátkách. "Když běžel film Hledá se Nemo, tak lidé kupovali rybičku podobnou Nemovi. Když pak přišel druhý díl o Dory, tak si lidé kupovali rybičku co nejvíce podobnou právě Dory. Někdy ale zničehonic začnou lidé ve velkém kupovat psí hlavolamy. Tak si říkám, že šel asi pořad o tom, že i psi trpí Alzheimerovou chorobou a je dobré jim rozšiřovat podněty," popisuje majitelka.

S rostoucím podílem e-shopů na chovatelském trhu si však manželé starosti nedělají. "Nesledujeme je. Nestíhali bychom to a nechceme e-shop mít. Chybí tam to popovídání si s lidmi. Vůbec si nedovedu představit, že bych seděla u počítače, kontrolovala objednávky a jen stále něco balila a balila. To by mě nebavilo," svěřuje se Jindrová.

Manželé mají v hlavě další plány, a to rozšířit obchod o další prostory, vybudovat ptačí zoo, posezení pro zákazníky i s občerstvením a později restauraci. "Vše to je zatím v myšlenkách a asi to počká až na naše děti, pokud se k nám po studiu přidají," konstatuje majitelka.

Zoo Shop v Českém Krumlově je otevřen každý všední den od devíti do pěti s hodinovou polední pauzou a v sobotu do dvanácti hodin.

A co dělají manželé Jindrovi, když přijdou z práce domů? Čeká je další směna. V jednom domě s nimi žijí i další zhruba dvě stovky zvířecích mazlíčků - rybiček, papoušků, králíků, koček, morčat, bažantů, kachen a jeden pes.