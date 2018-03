Jablek je málo, ceny prudce rostou. V létě mohou být sklady prázdné, varují ovocnáři

před 1 hodinou

Čeští ovocnáři měli loni jednu z nejnižších sklizní v novodobé historii. Sklizeň jablek loni meziročně klesla o 19 procent na 101 844 tun, proti průměru posledních tří let šlo o propad o 26 procent.

Holovousy - Loňská neúroda jablek v hlavních pěstitelských zemích v Evropě by se mohla v létě projevit velkým nedostatkem tohoto ovoce v obchodech. K začátku února bylo v Evropě ve skladech jen 2,4 milionu tun jablek, což bylo meziročně o 1,1 milionu tun méně.

Byla to nejnižší zásoba v Evropě za posledních deset let. Česko je na jablkách z ciziny závislé, dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby. Nízké zásoby se odrazily v meziročním zdražení jablek v obchodech o pětinu. Řekl to předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Ve skladech českých ovocnářů bylo k začátku března 19 900 tun jablek, což bylo proti pětiletému průměru o čtyři procenta méně. Pokud by se český trh měl spolehnout jen na tato jablka, byla by teoreticky vyprodána za necelé dva měsíce. Většinu jablek v obchodech však tvoří jablka z dovozu.

Ovocnáři odhadují, že do konce června by se do Česka mohlo dovézt až 25 000 tun jablek. "Vzhledem k nízké zásobě v Evropě je otázka, zda jablka v obchodech budou až do nové sklizně," řekl Ludvík.

Současná poptávka po jablkách je v Česku podle něj nižší než v minulých letech, a to kvůli vyšším cenám. V polovině letošního února se kilogram jablek v obchodech podle Českého statistického úřadu v průměru prodával za 36,40 koruny, zatímco ve stejném období loni cena byla 30,27 koruny. Zdražení tak činilo 20 procent. Nižší ceny jablek se dají čekat až s novou sklizní. Jablka jsou v Česku ovocem s nejvyšší spotřebou na úrovni 24 kilogramů na osobu.

Současné vysoké ceny jablek odpovídají situaci na evropském trhu, kde ceny určují hlavní pěstitelské země jako Polsko a Itálie. Právě úroda v Polsku, které je největším pěstitelem jablek v Evropě, byla zásadně postižena loňskými jarními mrazy. Zásoba jablek v Polsku v únoru činila pouhých 660 000 tun, zatímco loni byla 1,03 milionu tun. Obdobně v Itálii zásoba klesla na 680 000 tun z loňských 1,14 milionu tun.

