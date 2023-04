Inflace roste pomaleji. Přehled ukazuje, které potraviny stojí méně než před měsícem

Spotřebitelské ceny meziročně zpomalují růst již druhý měsíc v řadě. Jedná se dokonce o nejnižší hodnotu od loňského dubna. Na oslavu je ale podle analytiků stále ještě brzy.

"Většina tohoto zpomalení je ovlivněna vývojem loňské vyšší srovnávací základny," připomíná Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu. Jde o porovnání míry inflace ze stejného měsíce loňského roku, kdy již v Česku docházelo k prudkému zdražování.

Inflace se podle čerstvých dat statistiků zmírnila hlavně kvůli dopravě a bydlení. "Pozorované uklidnění do značné míry vyplývá z cen energií, které již dost dobře ani neměly kam dále růst, dopravy, kde se jedná o efekt levnějších pohonných hmot, a rekreací, kde je zlevňování po skončení zimního období dovolených standardem," vysvětluje analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Zatímco pohonné hmoty a oleje v březnu poklesly meziměsíčně o 1,8 procenta, v případě zemního plynu to bylo zlevnění o 1,4 procenta.

Levnější máslo

Takzvané poptávkové kategorie - tedy ty určující pro udržitelné snížení inflace - ale podle Hradila mnoho důvodů k optimismu zatím nedávají. "K silnému růstu cen se zde vrátily oděvy a obuv a také stravování a ubytování. Příliš nepotěšily ani potraviny, které namísto vyhlíženého zlevnění vykázaly další zdražení, byť mírnějším tempem," dodává.

Za jídlo tak Češi v březnu zaplatili skoro o čtvrtinu (23,5 procenta) více než před rokem. Veškeré potraviny ze spotřebního koše, které statistický úřad sleduje, zdražily - s výjimkou másla, které v březnu stálo o 5,4 procenta méně než 12 měsíců nazpět.

Meziměsíčně ceny potravin také rostly, i když jen o 0,4 procenta. Z toho zelenina hned o pět procent. Na druhou stranu vybraná sezonní zelenina a ovoce zlevňovaly. Příkladem je brokolice (13 procent), květák (11,6 procenta) či hroznové víno (11,3 procenta).

Lidé ale v březnu zaplatili méně i za některé nesezonní potraviny - konkrétně vejce byly meziměsíčně o desetinu levnější. Jak ukazuje přehled Aktuálně.cz, ceny klesly u oleje, taveného sýru, kakaa, jogurtů či kávy.

Jednociferná inflace až v červenci

Ve středu zveřejnilo ministerstvo financí výhledy na očekávaný pokles inflace. Ta by měla spadnout pod 10procentní hranici v červenci. Letošní minimum pak očekává ministerstvo v září, kdy by inflace měla dosáhnout 7,1 procenta. Začátkem příštího roku by měla poklesnout k 2,5 procenta.

S jednocifernou inflací v druhé polovině letošního roku počítá většina odhadů. "Dvouciferná inflace letos ustoupí a my si konečně budeme moci zvyknout na novou hladinu cen, která s námi snad zůstane delší dobu," dodává Mücková.

Zajímá vás cena konkrétní položky? Její vývoj v rámci spotřebního koše si můžete zjistit i sami. Stačí si vybrat z následujícího přehledu: