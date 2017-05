Inflace klesla na rovná dvě procenta. Potraviny a pohonné hmoty už nezdražují tak rychle

před 32 minutami

Spotřebitelské ceny zbrzdily meziroční růst hlavně kvůli tomu, že už tolik nerostou u potravin a pohonných hmot. Úroveň inflace je nyní důležitá hlavně kvůli tomu, že ČNB na základě jejího dalšího vývoje bude rozhodovat o tom, kdy případně zvýší úrokové sazby.

Praha - Ceny v obchodech v dubnu zpomalily meziroční růst. Inflace tak klesla v porovnání se stejným obdobím roku 2016 na rovná dvě procenta z březnových 2,6 procenta. Oproti březnu spotřebitelské ceny v dubnu nerostly vůbec. Ukazují to data Českého statistického úřadu.

Zpomalení meziroční inflace bylo podle statistiků ovlivněno zejména cenami alkoholických nápojů, které po březnovém růstu o 1,7 procenta v dubnu klesly o 4,1 procenta. Zároveň se zmírnil růst cen potravin a pohonných hmot.

"Zbrzdění zapříčinil hlavně vyprchávající efekt statistické základny u cen pohonných hmot a postupný návrat cen potravin k normálu," komentuje dubnovou inflaci Viktor Zeisel, ekonom Komerční banky.

Připomíná, že ceny potravin vystřelily ze začátku roku jako důsledek nepříznivého počasí v jižní Evropě, které zničilo část úrody ovoce a zeleniny. "Ta v reakci na nižší poptávku výrazně zdražila. Ceny pohonných hmot se sice meziměsíčně téměř nezměnily, ale jejich meziroční dynamika v dubnu zpomalila z 16,6 na 12,6 procenta. Hlavní roli zde hrají pohyby cen ropy v loňském roce," dodává Zeisel.

Právě u dvou procent chce inflaci mít Česká národní banka, která na růst cen v předchozích třech a půl letech tlačila svými intervencemi. S nimi skončila na začátku dubna právě proto, že inflace se bezpečně dostala k hranici dvou procent, kde se drží od konce roku 2016.

Analytici Komerční banky očekávají, že průměrná inflace za celý rok 2017 dosáhne na 2,3 procenta. "Rizika pro náš výhled vidíme na straně ještě vyššího čísla. Zejména pokud koruna nebude posilovat tak, jak nyní předpokládáme. Souvislé inflační tlaky zejména do jádrových cen podle nás přesvědčí centrální banku, aby ještě letos zvýšila své sazby," říká Zeisel s tím, že k růstu sazeb podle odhadů ekonomů KB dojde nejspíše ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Růst sazeb by zvýšil zájem investorů a spekulantů o korunu, a to by mělo vést k posilování české měny.

U konkurence jsou ale s odhady na růst sazeb opatrnější. "Celková inflace zůstane těsně nad dvěma procenty a bude tak nejspíše zaostávat za nejnovější prognózou ČNB. Stane se tak vedle citlivé koruny dalším argumentem, proč by ČNB neměla jakýmkoliv způsobem urychlovat zvyšování sazeb v ČR, jak naznačují některé hlasy z centrální banky i její prognóza," říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

"Prozatím stačí, že uvolněný kurz koruny funguje sám o sobě jako zpřísnění měnové politiky a na další krok je zatím vlastně času dost," dodává Dufek.