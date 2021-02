Neúplné objednávky a dlouhé čekání na zboží. Útrapy e-shopu Ikey nekončí ani po roce

Zákazníci nábytkářské společnosti Ikea v Česku i nadále bojují s objednáváním zboží po internetu. Na skladě chybí řada položek, pokud už lze objednávku vybraných výrobků zadat, z jejího dokončení se může stát záležitost na několik dní. Systém navíc během snah potvrdit objednávku často padá, případně hlásí plné kapacity u dopravy.

"Mám vybrané zboží v nákupním košíku již třetí den. Když se snažím nastavit doručení objednávky domů, hlásí mi to nejrůznější problémy - nezjistitelnou kapacitu zboží, plné dopravní kapacity mým směrem. Pokud chci zboží přesměrovat do obchodního domu, opět naskočí chybová hláška. Dnes ráno kromě toho začal při pokusu objednávku potvrdit celý web Ikey padat," popisuje svou zkušenost pro on-line deník Aktuálně.cz čtenář Tomáš ze Středočeského kraje.

Podobné zkušenosti se objevují také na oficiálním facebookovém profilu nábytkové společnosti. "Kupovala bych i za současných podmínek přes e-shop, ale nepodařilo se mi (dlouhodobě) prolomit nákupní košík, ani k uložení," píše jedna z uživatelek.

"Rádi bychom si zařídili, ale na cokoli kliknu, není skladem. Jak je možné, že jen o kousek dál v německém městě Chemnitz mají v dostatečném množství výrobky, které v ČR už ani nebudou?" ptá se další.

"Čekáme na dodání zbytku objednávky, nikdo s námi nekomunikuje. Pořád jen 'počkejte na e-mail' a nic a nic," dodává další žena s tím, že k dispozici nemá ani číslo reklamace.

O tři čtvrtiny více objednávek než na jaře

Ikea se podle svých slov snaží kapacitu pro on-line objednávky navyšovat. "Velmi nás mrzí, že i přesto nemůžeme obsloužit všechny zákazníky v termínu, který požadují," říká pro on-line deník Aktuálně.cz koordinátor komunikace firmy Ikea ČR Petr Šašek.

Počet on-line objednávek narostl ve srovnání s loňskou jarní vlnou koronaviru podle Šaška o 75 procent a ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce dvanáctinásobně.

"Vyřizujeme přes 30 tisíc objednávek týdně," upřesňuje Šašek. "Množství zákazníků, které dokážeme obsloužit, úzce souvisí i s kapacitami našich dopravců a celkovou situací na trhu," vysvětluje.

Otevření prodejen ještě není jisté

Český e-shop Ikey byl přitom přehlcený už během první vlny pandemie koronaviru loni na jaře. Komplikace se znovu objevily během povinného zavření obchodních domů na podzim, kdy rovněž nezvládal nápor zákazníků.

Na zlepšení on-line nákupů se ale chce společnost v nejbližší době zaměřit. Bude investovat do IT systémů i logistických kapacit. V příštích třech letech do nakupování po internetu plánuje investovat až miliardu korun.

Švédská Ikea rovněž v prosinci oznámila, že po 70 letech přestane vyrábět svůj tištěný katalog, protože tím reaguje na masivní přesun nakupujících právě do on-line prostředí.

V tom, zda se po očekávaném nedělním skončení nouzového stavu obchodní domy Ikea znovu otevřou, společnost zatím jasno nemá. "Pozorně sledujeme vývoj situace, průběžně ji vyhodnocujeme a čekáme na jasné stanovisko příslušných orgánů. Pro Ikeu je vždy na prvním místě zdraví a bezpečnost. Naše obchodní domy otevřeme, až budeme schopni zajistit pro své zaměstnance a zákazníky bezpečné prostředí. Termín otevření upřesníme, až se situace vyjasní," dodává Šašek.

Ikea v Česku působí od roku 1996. Provozuje tu čtyři obchodní domy, dva v Praze, další v Brně a Ostravě. V uplynulém roce je navštívilo 9,1 milionu lidí. Tržby za minulý finanční rok firmě meziročně klesly o 166,5 milionu korun na 10,5 miliardy korun, zisk se snížil zhruba o osm procent na 1,1 miliardy korun.