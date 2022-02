Ikea stahuje mražené kuličky. V zeleninové variantě mohou být kusy plastů

Nábytkářský řetězec Ikea vyzývá zákazníky, aby vrátili šarži mražených zeleninových kuliček Huvudroll s datem minimální trvanlivosti do 26. 10. 2022. Do výrobku se totiž dostaly kousky plastu z nefunkční výrobní linky. Společnost to ve čtvrtek uvedla ve svém prohlášení.

"Bezpečnost a kvalita potravin, které nabízíme, je pro nás na prvním místě," uvedl mluvčí Ikey Petr Šašek. "Přesto jsme zjistili, že kousky plastu z nefunkční výrobní linky kontaminovaly mražené zeleninové kuličky Huvudroll (1 000 g) s jedním konkrétním datem minimální trvanlivosti. Proto jsou výrobky s tímto specifickým datem minimální trvanlivosti stahovány z prodeje," potvrdil. Související Zveličení, předstírání, mlžení. Nestlé i Ikea přibarvují sliby bezemisní budoucnosti Danou šarži mražených kuliček mohou zákazníci podle Ikey vrátit v jakémkoli obchodním domě v oddělení služeb zákazníkům. Na místě dostanou zpět své peníze, prodejce nebude požadovat ani účtenku. Švédské masové kuličky jsou u zákazníků Ikea populární. Řetězec v Česku prodá ročně skoro 17 milionů masových kuliček, celosvětově pak miliardu. Vegetariánskou verzi společnost uvedla v roce 2020, záměr byl podle ní ekologický. Převedení zhruba pětiny prodeje masových kuliček na bezmasou variantu podle ní znamená snížení klimatické stopy v oblasti prodeje potravin celosvětově o osm procent.