Masové kuličky z Ikey nově doveze kurýr. Češi si objednávají i perníčky nebo svařák

Češi už kvůli oblíbeným masovým kuličkám nemusí jezdit do obchodních domů nábytkářského řetězce Ikea. Od prosince si je a také další švédské speciality mohou v Praze, Brně a Ostravě objednat i přes službu na doručování jídla Wolt. Ikea tím pokračuje ve svém plánu být dostupnější v on-line světě. S tím se nábytkářský gigant sžívá již několik let, zejména v souvislosti se svým e-shopem.

Zákazníci si potraviny mohou objednat přes mobilní aplikaci Wolt nebo na stejnojmenném webu. Cena dopravy se odvíjí od doručovací adresy, pohybuje se od 19 do 89 korun.

V nabídce jsou vybrané trvanlivé potraviny, včetně mražených masových i bezmasých kuliček, sušenky, bonbony nebo například káva.

"Vnímáme, že zákazníci čím dál tím častěji nakupují on-line, a to i potraviny. Dlouhodobým cílem Ikea je nabízet různé možnosti pohodlného nakupování, a proto jsme se rozhodli spolupracovat se službou Wolt," uvedl Jakub Slavík ze společnosti Ikea.

Wolt potraviny doručuje ze všech čtyř obchodních domů Ikea, které se v trojici největších českých měst nacházejí. Slavík možnost rozvážky jídla označil za doplňkový kanál. Za první měsíc fungování služby ji podle něj využilo zhruba 500 zákazníků. "Největší zájem je o ikonické masové kuličky a také o ty bezmasé. V prosinci byly populární také vánoční potraviny - perníčky a svařené víno," doplnil pro on-line deník Aktuálně.cz Slavík.

Generální ředitel českého Woltu Jan Foret dodal, že o potraviny a speciality jiných kuchyní je na platformě tradičně největší zájem.

Wolt působí v Česku od roku 2018 a funguje celkem v jedenácti městech, naposledy expandoval do Mladé Boleslavi. V tuzemsku konkuruje české službě Dáme jídlo a také společnosti Bolt, která tu spustila provoz v roce 2020. Ve stejném roce z Česka naopak odešla firma na rozvoz jídla UberEats.

Zda začne Ikea v budoucnu spolupracovat i s konkurenčními rozvozy, zatím není jasné. Podle Slavíka firma další možnosti, jak zákazníkům nabídnout švédské potraviny, teprve prověřuje.

Ikea se přitom snaží proniknout do on-line prostředí již delší dobu, zákazníkům nabízí také vlastní e-shop.

Ten se ovšem v době pandemie koronaviru opakovaně potýkal s přetížením a výpadky kvůli velkému množství objednávek od zákazníků, a to především v době, kdy musely být obchodní domy kvůli vládním opatřením uzavřeny.

Loni v únoru firma uvedla, že se na zlepšení on-line nákupů hodlá zaměřit - a to investicemi do IT systémů či logistických kapacit. Dodala, že v příštích třech letech do nakupování po internetu plánuje investovat až miliardu korun.

Švédská Ikea rovněž předloni oznámila, že po 70 letech přestane vyrábět svůj tištěný katalog, protože tím reaguje na masivní přesun nakupujících právě do on-line prostředí.

Ikea v Česku dominuje na trhu nábytkářských sítí. Za finanční rok, který trval od září 2019 do srpna předloňského roku, firmě meziročně klesly tržby o 166,5 milionu korun na 10,5 miliardy korun, zisk se snížil zhruba o osm procent na 1,1 miliardy korun.