Hotovost nebereme. První české tržiště s placením výhradně kartou naráží na zákon

Gastro tržiště Manifesto na pražské Florenci se vyznačuje mimo jiné tím, že zde lze k platbě použít pouze kartu. Tím ovšem porušuje zákon, varuje ČNB.

Praha - Už přes tři měsíce funguje v Praze dočasný gastro market Manifesto, sdružující několik bister, kaváren, butiků či galerií. Všechno se tu dá koupit jen na platební karty nebo přes mobilní aplikaci a samotní organizátoři ho inzerují jako první ryze bezhotovostní zónu v Česku. S bankovkami a mincemi tady návštěvník zkrátka nepochodí.

I když se pro Čechy placení kartou stalo už běžnou záležitostí, nelze pominout, že platbu v obchodech či kdekoliv jinde regulují příslušné zákony. A ty na novém pražském tržišti, které bude fungovat do doby, než společnost Penta na tomto území začne stavět, tedy možná až dva roky, nedodržují.

Vyplývá to i z vyjádření České národní banky, která mimo jiné dohlíží na oběh peněz a plynulý platební styk. "Odmítání hotovosti legální není. Obchodník je vždy povinen umožnit zákazníkovi platbu v hotovosti při úhradě kupní ceny, pokud se nejedná o více než 50 mincí v jedné platbě nebo nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince. OSVČ mohou odmítnout i běžně poškozené tuzemské bankovky a mince," vysvětluje Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB.

Zákon ovšem zároveň za nepřijímání hotovosti neurčuje žádnou sankci. "Jeho porušení a takové jednání může být postihováno jen v trestně právní rovině," říká Vodstrčilová. K situaci na tržišti Manifesto se ČNB přímo nevyjádřila s poukazem, že nemůže konkrétní případy z důvodů mlčenlivosti komentovat.

Řešení pro lidi, kteří na tržiště přijdou jen s hotovostí a chtěli by si něco kupit, je už podle společnosti MasterCard, která fungování bezhotovostního placení na tomto tržišti zajišťuje, na cestě.

"Zaregistrovali jsme upozornění ČNB. Brzy umožníme, aby si tam lidé mohli vyměnit hotovost za předplacenou kartu a mohli tak zaplatit," potvrzuje Miroslav Lukeš, šéf společnosti MasterCard pro Česko, Slovensko a Rakousko. Takový postup už je v souladu se zákonem.

Podle Lukeše je případ Manifesta ukázkou, že současná legislativa je vůči moderním způsobům placení zpátečnická. "Těší nás, že jsme partnery projektu a že se i díky marketu Manifesto podařilo upozornit na legislativní nedostatky. Zatímco stát chce digitalizovat, stále máme zákony, které se principiálně opírají o dobu Rakouska-Uherska. Ostatně odborníci na IT ze čtyř ministerstev se tento týden v diskusi na Spotřebitelském fóru shodli, že největší překážkou digitalizace v Česku je právě historický legislativní rámec," řekl on-line deníku Aktuálně.cz Lukeš.

Platebních karet v Česku je víc než obyvatel a devět z deseti je bezkontaktních. Stále víc lidé využívají mobilní aplikace, do kterých své karty stáhnou. Obchodníci naopak platební karty přijímat za povinnost nemají. Když se k tomu rozhodnou, nesmí už si k ceně nákupu, podle nedávno novelizovaného zákona o platebním styku, přirážet žádný příplatek ani platbu kartou umožňovat až od určité ceny nákupu.

Jednorázových akcí, kde se dalo platit jen prostřednictvím karty či mobilní aplikací, už bylo v Česku několik, šlo například o pražský Burgerfest nebo veletrh Svět knih. Manifesto je však první dlouhodobější projekt, který podle jeho mluvčí Radky Ondráčkové zatím plánuje podzimní sezonu, Vánoce a rád by na jiném místě pokračoval i po zmíněném zahájení výstavby Pentou.

Rozhodnutí pro cashless (tedy bezhotovostní) provoz Ondráčková odůvodňuje třemi hlavními důvody - pohodlím pro zákazníky, bezpečností prodeje a snahou profilovat se jako inovativní místo.

"Pro místní i zahraniční hosty je zcela bez problémů a rizika platit i malé obnosy kartou či mobilní aplikací. Za tři měsíce provozu jsme nezaznamenali žádné stížnosti, naopak jsme dostali spoustu pozitivních reakcí," říká Ondráčková. Díky bezhotovostnímu placení odpadá podle ní také situace, kdy prodejci nemusí pozdě večer odcházet s velkým obnosem v hotovosti.

"Digitální způsoby placení jsou jasným trendem a jejich plošné používání je v mnoha zemích již dnes běžná praxe. Toto je jen jeden z atributů našeho projektu," dodala.

Problematika se dotýká i vývoje, jakým se budou ubírat bezhotovostní způsoby placení na festivalech a velkých koncertech. Už letos se na některých dalo platit jen prostřednictvím čipů, do kterých si lidé museli nabít peníze ze svého účtu, platební karty nebo přímo na místě u pokladny. Za hotovost se tu nic neprodávalo.

Koncept, který umožňuje organizátorům mít větší přehled o výdeji zboží a návštěvníkům pohodlí při placení, vzbudil i kritiku. Například při nabíjení čipů se tvořily fronty a za nevyčerpané peníze si někteří organizátoři chtěli strhnout poplatek.

Podle Lukeše vývoj spíš spěje k tomu, že bezhotovostní placení na nich bude možné běžnými platebními kartami a mobilními aplikace, které neobtěžují nutností nabíjet speciální čip nebo zařizováním výběru nevyčerpaných peněz.

"Připravujeme se na to. Do platební karty budeme umět nahrát i vstupenky na takové akce, takže to bude pro návštěvníky pohodlnější. Jsem přesvědčen, že do dvou let tento způsob placení bude na všech větších akcích běžný," uzavírá Lukeš.