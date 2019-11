Homeopatika jako léčivá lež. Lidé je chtějí, krčí rameny lékárníci a prodeje rostou

"Stačí, když v lékárně místo platby za homeopatika třikrát praštím peněženkou o pult?" ptá se posměšně jeden z odpůrců nejrozšířenější alternativní léčebné metody. Naráží přitom na to, co kritikům homeopatie vadí nejvíce - tedy prakticky nulový obsah léčivé látky v něčem, co je za lék považováno. Oslovené lékárny se ovšem homeopatik nebojí a potvrzují, že právě teď jejich prodeje prudce rostou.

Český klub skeptiků Sisyfos každoročně pořádá akci s názvem Předávkování homeopatiky v Praze, homeopatii přitom opakovaně označuje za podvod na pacientech. "Kampani se přezdívá 'předávkování homeopatiky', protože to je přesně to, co účastníci udělají, aby ukázali, že homeopatika nejsou léky a nemělo by se s nimi tak nakládat," uvádějí skeptici na svém webu.

Homeopatie je založena na údajném principu podobnosti. Velmi zjednodušeně - léčí se lékem, který by u zdravého jedince vyvolal dané onemocnění, ale tento lék je v tak malé koncentraci (tak zředěný neboli potencovaný), že je běžnými přístroji neměřitelná. Jedná se tedy pouze o přenos jakési informace.

Podle klubu Sisyfos ale není možné, aby se zředění homeopatik tak, jak se u nich uvádí, docílilo dosavadními technologiemi. "Pro představu, ředění C60 uváděné na homeopatikách je poměr hmotnosti jednoho elektronu k hmotnosti Slunce," dodávají skeptici.

Pochybnému složení a účinkům nejoblíbenějšího homeopatika zvaného Oscillococcinum se před časem velmi podrobně věnoval také server Technet.cz. Novináři prokázali, že oblíbený přípravek je ve skutečnosti pouhý čistý cukr.

Podle zákona jde o lék

Řada skeptiků si pokládá otázku, zda je správné, aby se homeopatika nabízela v lékárnách vedle prokazatelně účinných "normálních" léků. Zákon o léčivech nicméně homeopatický přípravek považuje za léčivý přípravek, i když nemá zcela jeho vlastnosti a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem.

"Je zhotovený ze základních homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem. Homeopatický léčivý přípravek může být podán samostatně i jako doplněk ke klasické léčbě," upřesňuje odborná konzultantka lékáren BENU Ivana Lánová.

"Většina homeopatických přípravků na trhu u nás jsou registrované léky a většinu nabízím tedy jako léky. Homeopatika nabízím zákazníkům, kteří mají o tento typ léčby zájem, a až na výjimky - například v těhotenství - je nenabízím jako léčbu první volby," popisuje svůj postup Vladimír Novotný z lékárny na Táborsku.

Podle lékárníků oslovených Aktuálně.cz homeopatika do lékáren patří a k tomu, zda by neměl být jejich prodej pro jejich nepodložený účinek v lékárnách zakázán, se většina z nich nechce vyjadřovat. Shodují se ale na tom, že zákazník by měl mít možnost volby mezi klasickou a alternativní medicínou.

"V současné době je pojem homeopatie již v širším povědomí. Většina zákazníků si může zjistit během pár minut princip a filozofii homeopatie. Problém bych viděl, kdyby měla být homeopatika hrazena ze zdravotního pojištění," dodává pro Aktuálně.cz Novotný.

Obsah léčiva je mizivý, cena už nikoli

Ačkoli podle vědeckých měřítek je přítomnost léčivé látky v homeopatikách mizivá, o jejich ceně se to samé říct nedá. Jedna tobolka se sladkými bílými kuličkami vyjde okolo stokoruny, potřeba jich je dle návodu na kompletní léčbu hned několik a často i několik různých typů.

Konkrétně třeba balení 30 dávek Oscillococcina, které má podle výrobce pomáhat v boji s chřipkou, stojí přes 500 korun. Preventivně se sice doporučuje užívat jednu dávku jednou týdně, při prvních příznacích chřipkových stavů se ovšem užívá jedna dávka třikrát denně po dobu až tří dnů. Zde stojí za připomenutí, že právě u tohoto přípravku prokázal Technet.cz, že se jedná jen o čistý cukr.

Přesto právě v tomto podzimním období se začínají prodeje Oscillococcina výrazně zvedat. "Na e-shopu Lékárna.cz si homeopatika vloží do nákupního košíku mimo sezonu chřipek v průměru dva až tři zákazníci denně, v podzimním a vánočním období zájem zákazníků každý rok významně roste. Oscillococcinum je nejžádanější přípravek z nabídky homeopatik, zájem je hlavně o balení s větším počtem dávek, řádově prodáme v sezoně jednotky stovek kusů," potvrzuje výkonný ředitel Lékárna.cz Karel Klodner.

Zájem zákazníků o homeopatika potvrzuje také Pilulka.cz. "Měsíčně se v Pilulka lékárnách prodá okolo 10 tisíc kusů homeopatik. Nejprodávanější homeopatikum je Oscillococcinum s prodejem okolo 500 kusů měsíčně," říká specialistka PR a marketingu Kateřina Schotliová.

V cizině předepisují homeopatika i lékaři

Podle Lánové ale homeopatika nejsou v Česku tolik žádána jako v jiných zemích. "Například ve Francii, kde jsou běžně lékaři doporučovanými a předepisovanými léky," doplňuje Lánová. Podle ní se nejvíce prodávají homeopatika na chřipku a kašel, ale velmi často se též prodává přípravek na podporu kojení.

Oslovené lékárny potvrzují, že právě maminky patří mezi nejčastější uživatelky homeopatik. Vyhovuje jim hlavně to, že lék je bez vedlejších účinků a dá se různě kombinovat. "Jejich léčivé síle věřím. Mám je odzkoušená na sobě i na svém dítěti. Samozřejmě to neznamená, že když dostanu od doktora antibiotika, že je zahodím a půjdu si pro homeopatika. Používám je jako prevenci a podpůrnou léčbu ke klasické léčbě během nemoci," popisuje pro Aktuálně.cz jedna z nich, vysokoškolačka Eva z Prahy, která pracuje jako IT analytička.

"Homeopatii věřím, ale pokud by to byly už velmi závažné choroby, tak bych se spíše svěřila odborníkovi. Lehčí zdravotní záležitosti převážně řeším přírodní léčbou a právě homeopatií," říká další maminka, paní Lucie z Benešovska, která pracuje ve veřejném sektoru.

Vysokoškolačka Lenka z Prahy homeopatika vyzkoušela již několikrát, ale nedosáhla výsledku, který od nich očekávala. "Příliš nefungují, chce to užívat dlouhodobě. To většinou nevydržím a sáhnu po klasice. Příklad za všechny - homeopatické pastilky proti nevolnosti v autě nikdy nezabraly, oproti tomu klasický lék zabral okamžitě," popisuje.

Víra v léčebný účinek homeopatik přitom podle zjištění Aktuálně.cz u Čechů nesouvisí ani tak s úrovní dosaženého vzdělání či typem profese. Zastánce i kritiky tohoto druhu léčby lze najít napříč celou společností.

Na lidech, které jsme oslovili a kteří si v naprosté většině případů nepřáli uvést plné jméno, je ale patrné, že pro Čechy jsou homeopatika citlivé téma a k jejich účinkům se často neradi veřejně vyjadřují. "Nemám potřebu, aby se na mě sesypali kritici homeopatik. Mám jednoduše nějakou svou zkušenost a na tu se spoléhám," zdůvodňuje například paní Eva, proč nechtěla zveřejnit celé své jméno.