Pomůcky pro nakupování jsou stále důmyslnější. Sběračům dat však skýtají doslova hody

Řetězec Globus přišel před Vánocemi s novinkami ve své mobilní aplikaci. Zákazník si může položky do nákupního seznamu nově nadiktovat, během nákupu se pak samy odškrtávají. Globus láká na úsporu času během nakupování i větší ekologickou šetrnost, na kterou podle něj lidé slyší. Experti připomínají, že aplikace jsou pro prodejce další možností, jak mapovat nákupní chování lidí stále podrobněji.

"Ekologie a úspora času jsou výraznými tématy dneška. A obchody trendům jdou vstříc," říká šéfka komunikace Globusu Rita Gabrielová. Velké řetězce se tak zbavují plastových obalů, šetří papír a nahrazují ho nejrůznějšími udržitelnými materiály. Obsluhu v prodejně se snaží urychlovat přes moderní aplikace či samoobslužné pokladny, platit lze pomocí chytrého telefonu.

"Pro prodejce představují aplikace další způsob, jak sledovat chování uživatelů a získávat velká data o jejich chování. Díky jejich analýze pak dokážou lépe přizpůsobit svou nabídku a kupříkladu se lépe rozhodovat při vybírání lokality pro novou pobočku," vysvětluje pro Aktuálně.cz šéfredaktor technologického magazínu inSmart.cz Lukáš Voříšek.

Konkrétně aplikaci Můj Globus, která funguje již rok, si podle Gabrielové stáhlo přes 100 tisíc uživatelů a většina z nich ji používá aktivně. Zákazníkům nabízí on-line zákaznickou kartu, poukazy i letáky. Součástí je rovněž samoobslužný nákupní systém Scan&Go nebo možnost vytvořit si sdílený seznam.

Novou funkcí je automatické odškrtávání nákupního seznamu během samoobslužného skenování a možnost zvolit si slevové kupony, které chce zákazník použít. Aplikace umí sestavit nákupní seznam jak pomocí vyhledávače mezi zbožím, tak i naskenováním čárových nebo QR kódů, nově lze položky do seznamu nadiktovat hlasem.

Pro zajímavost - poměr uživatelů aplikace Můj Globus je 64 procent muži a 36 procent ženy. "V rámci jednotlivých funkcí se poměr však liší. Například využití Scan&Go v aplikaci je 80 procent muži a 20 procent ženy. Nákupní seznam ale využívají z 51 procent ženy a z 49 procent muži," doplňuje Gabrielová.

Technologií v nakupování přibude

Novinky ve svých mobilních aplikacích plánuje také konkurence, většina si je ale "schovává" na první polovinu příštího roku.

Například řetězec Makro se chystá v prvním čtvrtletí rovněž představit nový nákupní koš s vylepšeným ovládáním. "Na Velikonoce pak bude v aplikaci pro zákazníky dostupná kompletní historie nákupů, a to včetně možnosti získání duplikátu účetního dokladu. Na podzim pak zařadíme další užitečné moduly, jako jsou například reklamace výrobků a tak dále," říká mluvčí Makra Romana Nýdrle.

Vylepšení podle mluvčího Tomáše Kubíka chystá také Penny Market, konkrétní ale být nechce. "V první polovině příštího roku plánujeme uvést poměrně zásadní novinky. V tuto chvíli ještě nemůžeme prozradit detaily, nicméně bude se jednat zejména o větší možnosti personalizace," uvádí Kubík k aplikaci, která v současnosti zákazníkům nabízí propojení s Penny kartou, možnost vytvořit si nákupní seznam nebo zobrazit akční nabídky.

Skupina Coop má hned několik aplikací. "Například na recepty nebo aplikaci pro soutěže a aktivity operátora Coop Mobil, plus jsou zde umisťovány akční letáky a nabídky prodejen Coop," vypočítává tiskový mluvčí Lukáš Němčík. "Inovace jsou oblastí, kde nyní připravujeme nebo realizujeme řadu aktivit i na našich prodejnách. Pro rok 2020 pak chystáme spuštění velkého projektu v oblasti e-commerce," dodává pro Aktuálně.cz.

Vylepšení v aplikaci chystá bez dalšího upřesnění i Kaufland, který v létě na českých zákaznících začal testovat systém samoobslužného skenování za pomoci ručního skeneru v rámci technologie nazvané K Scan.

Naopak Lidl zásadní novinky v této oblasti neplánuje, mobilní aplikaci má přitom už od roku 2013. Aktuální verze, která je propojená s e-shopem, je pak stará rok a půl. Nabízí informace o nových nabídkách, možnost nákupního seznamu, objednání zboží přes e-shop a poměrně čerstvě třeba i možnost sdílet vybrané zboží přes SMS. "Funkčnost aplikace v současné době považujeme za plně dostačující," uvádí za Lidl mluvčí Zuzana Holá.

Hraví Češi

Řetězec Tesco nabízí podobně jako Coop zákazníkovi více mobilních aplikací. Jeho služba Scan&Shop Mobile, kdy lze v kamenných obchodech přes chytrý telefon rovnou nakupovat i platit, přitom v říjnu získala ocenění od ministerstva průmyslu a obchodu za příspěvek k digitalizaci obchodu.

"Češi jsou hraví a rádi zkouší nové věci a technologické novinky. Těší mě, že jsou si toho vědomy i velké zahraniční technologické firmy, které díky tomu s oblibou využívají náš trh k otestování nových produktů," uvedl podle agentury ČTK ministr Karel Havlíček (za ANO) na říjnové konferenci Obchodník a platba.

Z nezávislých aplikací je u nás podle Voříška populární například Kupi.cz, která umožňuje srovnat ceny produktů v různých obchodech, vytvářet nákupní seznamy a sledovat vývoj cen. Lidé tak na základě informací z aplikace často rozdělí svůj nákup mezi vícero obchodů.

"Obecně lze říct, že český zákazník se inovací nebojí. Potvrzuje to i fakt, že jsme jednou z prvních zemí světa, kde banky před lety nasadily bezkontaktní platby. Letáky v digitální podobě mají řadu výhod (kupříkladu snadné vyhledávání pro uživatele a sledování chování zákazníků pro obchody) a lze očekávat, že aplikace obchodů si svou cílovou skupinu najdou," dodává Voříšek.

V četnosti využívání bezkontaktních plateb přitom Češi patří celosvětově ke špičce. Kartou nakupují častěji a platí menší částky, loni poprvé provedli více než miliardu transakcí platebními kartami.

"Dnes z trhu mizí klasická platební karta a postupně se přenáší do různých zařízení, ať už je to chytrý telefon, kde si zaregistruji kartu, anebo to může být jiný nosič, jako hodinky nebo náramek," potvrdil trend ředitel obchodu a rozvoje společnosti Mastercard Martin Dolejš.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza dodal, že placení platební kartou neumožňuje už jen zhruba pět procent nejmenších obchodníků s potravinami, mezi řemeslníky ji pak ovšem přijímá jen 25 procent z nich. "Další modernější systémy (v obchodu) jsou vidět u větších firem. Věci se ale postupně zlepšují. To, co často chybí, je platební infrastruktura. U e-shopů, a Češi je milují, je nejčastějším způsobem platba na dobírku, a ne kartou," připomněl Prouza.