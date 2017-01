Francouzské supermarkety přestanou prodávat vejce z klecí. Lidé více řeší, jak zvířata žijí

před 11 minutami

Velké francouzské řetězce se zavázaly, že do roku 2025 přestanou vykupovat vejce pocházející od slepic chovaných v klecích. Reagují tak na zvýšený zájem zákazníků o podmínky, ve kterých zvířata žijí. Většina českých zákazníků kupuje vejce z takzvaných obohacených klecových chovů.

Paříž – Velké francouzské řetězce přestanou do roku 2025 vykupovat vejce z chovů v klecích. Jako první s tímto závazkem přišel Carrefour, který ve Francii prodává více než miliardu vajec za rok. Nyní ho následuje skupina Les Mousquetaires. Třetí největší hráč na francouzském trhu ročně prodá zhruba 750 milionů vajec, což je 15 procent z celkového objemu trhu s vejci ve Francii.

Supermarkety v Německu, Belgii a Nizozemsku již vejce z klecových chovů většinou nenabízejí. Změny v prodejní politice západoevropských řetězců vyvolala převážně zvyšující se poptávka zákazníků a zájem o podmínky, ve kterých slepice žijí. V posledních letech od vajec z klecových chovů ustupují také mezinárodní restaurace a hotely.

Každé vejce má kód a první číslice označuje typ chovu 0 – nosnice chované v souladu s ekologickým zemědělstvím 1 – nosnice ve volném výběhu 2 – nosnice v halách (na podestýlce) 3 – nosnice v klecích

V Česku se většina slepic chová právě v klecích. Minimální čistý prostor pro jednu slepici je 600 centimetrů čtverečních, jedná se tedy o plochu čtverce se stranou kratší než 25 centimetrů. “Jiné ustájení je zhruba v pětině případů,” dodává předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá, která si nedokáže představit, že by se během příštích několika let mělo znovu investovat do nových systémů v chovech.

Naopak pro francouzské řetězce je osm let dostatečně dlouhá doba. “Do roku 2025 budou mít zemědělci dostatek času, aby se přizpůsobili novým požadavkům a rozvinuli alternativní způsoby chovu slepic,” stojí ve vyjádření Les Mousquetaires.

Nejlevnější alternativou ke klecím je pro zemědělce halový chov. Slepice chované v halách mají více prostoru, může jich být maximálně dvanáct na jednom metru čtverečním. Musí mít také možnost snášet vejce do hnízd, nemají ale přístup do venkovního výběhu.

Podle řetězců působících v Česku zdejší zákazníci více kupují levnější vejce z klecových chovů. I zde ale podle mluvčí Lidlu Zuzany Holé postupně roste zájem o vejce z chovů, které dávají slepicím více prostoru pro život. Nejčastěji je ale Češi kupují, když jsou v akci.

autor: Kristýna Dlasková