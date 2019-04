+45 fotografií

Je to rok, co jsem se po sérii kritických ohlasů na sociálních sítích ohledně nakupování v Kauflandu vydala do náhodně vybrané prodejny v pražské Podbabě, abych zjistila, co je na tom pravdy. To, co jsem tehdy viděla, bylo tristní. Nepořádek v regálech, uličky zatarasené nevybalenými paletami zboží či odpadky, dlouhé fronty... byla to koncentrace úpadku. Po roce jsem se do obchodu vydala znovu, abych zjistila, zda se prodejna vzpamatovala... Foto: Iva Špačková