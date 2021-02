Místo A+++ jen jedno písmeno. Česko změní energetické štítky, vývoj je příliš rychlý

Už jen pár týdnů bude možné v obchodech u některých elektrospotřebičů narazit na štítky s třídami A+++, A++ nebo A+. Od 1. března budou velké bílé zboží či televizory označeny novým systémem. Tyto výrobky budou na štítcích nově zařazeny do stupnice tříd A až G. Snahou je usnadnit orientaci ve stále se zlepšující spotřebě energie a označit i výrobky s vyšší technologickou úrovní.

Myčky na nádobí, pračky, pračky se sušičkou, chladničky, mrazáky, chladicí vinotéky, elektronické displeje včetně těch televizních a počítačových - těchto produktů se od března bude týkat změna energetických štítků. Kamenné obchody i e-shopy budou muset od 1. března během 14 pracovních dnů zmíněné výrobky přeštítkovat.

Nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi "+" přidávané k třídě A.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku.

"Převážná část výrobků obsazuje ve stávajícím schématu energetických tříd, A+++ až D, ty nejúspornější, tj. především třídy A+++, A++. Často se k tomu dodávají marketingově i další informace o procentuální úspoře energie oproti dané třídě. Takováto označení určitě k přehlednosti energetických tříd nepřispívají. Nově definované třídy jednoznačně pomohou k větší přehlednosti a orientaci spotřebitelů. Navíc budou dále výrazně motivovat výrobce k dalšímu vývoji," uvedl ředitel sdružení Radek Hacaperka.

Při uvedení nových štítků nebude ze začátku na trhu žádný produkt v nejvyšší třídě A, neznamená to ale zhoršení kvality vybraných výrobků. "Nebude to znamenat, že by se zhoršila energetická účinnost výrobků. Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou nově zařazeny do nižší energetické třídy, aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků, které budou následně označeny třídou A," upřesnil v pátek náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast energetiky René Neděla.

"Pro zákazníky to tedy znamená, že se do konce února v našem e-shopu setkají s původními energetickými štítky. Pokud si však spotřebič objednají na adresu domů, v balení produktu najdou jak původní, tak i nový štítek, protože výrobci mají povinnost do konce února přikládat k produktům oba štítky," dodává mluvčí prodejen Datart Eva Kočicová.

Od září 2021 se nové štítky objeví na světelných zdrojích. U ostatních skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný štítek nemění a k přechodu na nový štítek dojde až v následujících letech.