E-shopy Rohlík a Košík se přetahují o důchodce. Zlevnily jim základní potraviny

Postavení seniorů jako důležitých zákazníků roste. Do 12 let totiž bude v důchodovém věku každý čtvrtý obyvatel, což firmy dobře vědí.

Praha - Důchodci se stávají na internetu důležitou zákaznickou skupinou. Dva e-shopy, které prodávají potraviny, o ně právě svádějí konkurenční boj. Nabízejí jim a také hendikepovaným lidem dopravu zdarma, pomoc s nákupem po telefonu a levnější potraviny. Za touto péčí stojí fakt, že senioři i hendikepovaní lidé představují pro e-shopy velký nákupní potenciál.

Košík.cz, který rozváží jídlo a drogerii v Praze a středních Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku či v okolí Teplic, Mostu a Chomutova (vždy ve vzdálenosti zhruba 20 kilometrů od centra), registruje od seniorů více než šest procent všech objednávek a toto číslo roste dvouciferným tempem. Dalším seniorům, odhadem čtyřem procentům, pak nákup on-line objednávají třeba jejich děti.

Jak se důchodci učí pracovat s internetem, ukazuje například Roman Pokorný z Prahy. "Maminka si stěžovala, že jí na chatě, kde tráví léto, zavřeli obchod a nezvládá tahat nákupy z města. Poradil jsme jí, aby si objednala zboží na internetu. Říkala, že to neumí, tak jsem jí to ukázal a dnes si nakupuje sama a je spokojená," popisuje pan Pokorný to, jak ze své matky udělal zákaznici e-shopu.

Že jsou důchodci i hendikepovaní dobrou zákaznickou skupinou dokazují demografická fakta. Do roku 2030 bude čtvrtina obyvatel Česka v důchodovém věku a držitelů průkazů ZTP či ZTP/P je podle Konta Bariér přes 320 tisíc.

Košík pro seniory nad 65 let a hendikepované proto minulý týden ve spolupráci s Kontem Bariéry spustil program Plná péče. Členové klubu si budou moci v jeho rámci koupit základní potraviny za sníženou cenu.

Do prvního balíčku zvýhodněných potravin se dostalo deset výrobků jako je pečivo, mléko, máslo, toaletní papír či čokoláda. Košík hodlá u těchto položek držet ceny pod cenami v kamenných obchodech a postupně rozšířit jejich portfolio až na třicet produktů.

Vedle zvýhodněných potravin si senioři budou moci objednat nákup od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin zdarma. Služba jim vynese nákup do bytu a pomůže s jeho vybalením. Kdo by měl s objednáním zboží po internetu potíže, tomu pomůže po telefonu asistentka.

"Doplatky půjdou z naší kapsy, ale díky tomu, že senioři utratí za potraviny v průměru zhruba tři tisíc korun měsíčně a vedle zvýhodněných položek nakoupí i další výrobky, tak většina takových nákupů pro nás nebude ztrátová a klub bude díky tomu trvale udržitelný," věří šéf Košíku Tomáše Jeřábek.

Konkurenční Rohlík.cz začal s programem pro seniory a držitele ZTP nazvaném Rohlík bez bariér ještě před svým rivalem na začátku roku 2017. "Zákazníci si v něm mohli zvyknout na službu asistovaného nákupu po telefonu, donášku až ke dveřím nebo na dopravu zdarma. Také díky tomu se počet pravidelně nakupujících lidí v důchodovém věku za poslední rok zdvojnásobil a do konce roku očekáváme více než 3 000 pravidelně nakupujících lidí nad 65 let," říká Rostislav Brzobohatý, marketingový šéf Rohlíku.

Slevy jen pro důchodce však v základním programu chyběly. Jakmile se však Rohlík dozvěděl, že jeho konkurent Košík jeho model kopíruje a navíc přidává i slevy na vybrané potraviny, okamžitě dorovnal a stejné zboží zlevnil na shodnou cenu jako jeho rival. Program však ještě vylepšil o garanci kvality.

"Rohlik.cz nyní poskytuje seniorům vybrané produkty ve vyšší kvalitě za stejnou cenu, za jakou koupí u konkurence levnější alternativy. V nabídce se tak objevují produkty firem, které jsou symbolem kvality ve svém oboru, jako například Polabské mlékárny," vysvětluje Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlik.cz.

A aby měl Rohlík navrch, doplnil svou nabídku o volně prodejné léky, doplňky stravy, léčivé čaje a další sortiment z lékáren Benu. "Naše služba pro seniory tak dostává zcela nový rozměr. Přetvořili jsme ji v kompletní program péče, která nejen na českém maloobchodním trhu nesnese srovnání," kasá se Čupr.

Ostatní potravinové e-shopy zatím do ringu, v němž by bojovaly o seniory speciálními programy, nevkročily. "momentálně žádné zvýhodnění pro seniory neexistuje," řekl mluvčí Teska, které provozuje iTesco.

Podobně odpovídá i mluvčí Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP, který provozuje e-shop coop-box. "Centrální program na podporu seniorů nemáme. Jednotlivé prodejny jsou totiž řízeny družstvy v regionech a ty řídí podobné aktivity. Každopádně řada našich družstev podporuje aktivity seniorů, jejich spolky, nebo jim pomáhá personál na prodejnách," vysvětluje Lukáš Němčík.

Ostatní společnosti, které provozují internetové potravinové obchody, jako jsou Potraviny domů, Nakuptesi, Sklizeno, Plná taška a Z - market, na otázku podpory seniorů neodpověděly.