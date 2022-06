Řetězec Orsay se přesunul na About You. Prodejen v Česku se má ujmout nový majitel

Německá oděvní značka Orsay ukončila provoz vlastního internetového obchodu, prodej přesunula do e-shopu About You, který vznikl v Německu a působí ve 25 evropských zemích. O změně firma informovala zákazníky na webu. Prodejny v Česku, které provozuje od roku 2018 společnost Ordiczech, budou zřejmě fungovat dál. Od 1. července by je měl převzít nový majitel.

V Ordiczech se minulý týden stal jednatelem Miroslav Kolář, který vystupuje ve vedení několika firem působících na trhu s módou, vyplývá z obchodního rejstříku. Související Promod, Next a teď i Orsay. Světové módní značky mají v Česku problémy a zavírají Forbes na konci května uvedl, že podle jeho zdrojů Orsay jedná o prodeji svých obchodů v ČR a na Slovensku. V případě, že by se to nepodařilo, firma by vstoupila do insolvence a prodejny zavřela. Na prodej českých poboček byl čas do konce června, uvedl Forbes. Na českém webu Orsay je uvedeno 54 obchodů v tuzemsku, kde mohou lidé také vrátit zboží dříve zakoupené v e-shopu značky. V některých pobočkách podle zjištění ČTK visí inzeráty o volných místech asistentů prodeje. Společnost Ordiczech skončila předloni kvůli pandemii koronaviru a nucenému uzavření obchodů ve ztrátě asi 117 milionů korun, přitom vykázala tržby zhruba 720 milionů korun, vyplývá z poslední zveřejněné výroční zprávy. Kolář se stal jednatelem k 13. červnu. Je mimo jiné členem představenstva skupiny CS Apparel Group, která na českém trhu zastupuje americké značky Gap a Under Armour, patří pod ní i česká značka oděvů Sam 73. Související Primark se v Česku zabydlel. Už hledá lidi pro další pobočku, ceny však zamíří nahoru Spoluvlastníkem skupiny je slovenská investiční společnost Across, která prostřednictvím firmy Across e-commerce letos začátkem roku koupila většinový podíl ve skupině Digital People sjednocující e-shopy Zoot, Different, Urban Store a Bibloo. ČTK obě strany ohledně budoucnosti značky Orsay v ČR oslovila, odpověď zatím nezískala. Prodejny v tuzemsku loni uzavřela například francouzská oděvní síť Promod, předloni skončila francouzská značka Camaieu. Tu pod sebe ale získala skupina Digital People a prostřednictvím e-shopů Zoot a Bibloo její oblečení prodává ve 12 evropských zemích. Na Zootu se velmi rychle dostala mezi nejoblíbenější značky, uvedl již dříve výkonný ředitel internetového obchodu Milan Polák.