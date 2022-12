Čas na koupi dárku se krátí. Zde jsou nejzazší termíny, do kdy objednat pod stromeček

Doba, do které je možné objednat vánoční dárek na e-shopu tak, aby byl bezpečně pod stromečkem na Štědrý den, ubíhá rychle. U jednotlivých dopravců a prodejců se navíc tento termín poměrně liší. Akuálně.cz nabízí přehled, kdy máte poslední šanci koupit dárek, pokud ho chcete doručit do Vánoc.

"Rozhodným dnem" pro přijetí zásilky je pro Českou poštu středa 21. prosince. "To je termín, do kterého je možné podat zásilku a my garantujeme její dodání do Štědrého dne," potvrzuje mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

O doručení zásilky se podle něj pošťáci pokusí ještě v pátek 23. prosince. Pokud doma adresáta nezastihnou, uloží zásilku na místním depu, kde si ji může vyzvednout na Štědrý den do 11 hodin. Pro nevyzvednuté zásilky si poté příjemce může přijít až v úterý po svátcích na ukládací poštu.

Pro podání a vyzvednutí balíků mají zákazníci k dispozici pobočky České pošty a rozšířenou síť Balíkoven. Další z možností je doručení na adresu. Novinkou v letošním roce je síť Balíkoboxů.

Například v případě Zásilkovny je garantovaným termínem už úterý 20. prosince. Podle mluvčího Kamila Chalupy ale stíhá společnost i ve vánočním období dodávat naprostou většinu balíčků do druhého dne. "V současné době, kdy přepravujeme rekordní čísla přepravených zásilek a jsme v samotném vrcholu předvánočního nakupování, může nicméně v procesu doručování zásilek docházet ke zpoždění," připouští Chalupa.

Konkurenční kurýrní služba PPL uvádí, že do Štědrého dne stihne doručit 98 procent zásilek podaných k přepravě 22. prosince. "V sezoně očekáváme největší nápor v období těsně před vánočními svátky s predikcí, že letos můžeme pokořit hranici 500 000 zásilek za den, což by znamenalo desetiprocentní nárůst od loňské sezony," uvedl podle agentury ČTK generální ředitel PPL Petr Horák.

Aby společnost tyto obrovské objemy zvládla, nabere před Vánocemi stovky sezonních řidičů a také manipulačních pracovníků navíc. Balíky bude vozit 2000 aut.

Další přepravce GLS doporučuje objednávat dárky s doručením na domácí adresu do pondělka 19. prosince. Firma před letošní slevovou akcí Black Friday rozšířila svoji síť výdejních míst o vlastní samoobslužné boxy, takzvané GLS Parcel Boxy. V pilotním provozu jich pro letošní sezonu bude 85, a to napříč celou zemí.

Termíny uvádějí i e-shopy

Řada e-shopů nabízí už během nákupu informaci o tom, zda má dárek do Vánoc šanci zákazníkovi dorazit. Největší český internetový obchod Alza podle tiskové mluvčí Daniely Chovancové na webu uvádí, které způsoby dopravy garantují doručení ještě do 24. prosince.

"Čím víc se budeme blížit k Vánocům, tím víc je potřeba námi garantovanou rychlost hlídat a podle toho volit způsob dopravy. Od určitého okamžiku nemůžeme garantovat rychlost dodání od externích partnerů," upozorňuje Chovancová.

Službu nabízí i konkurenční e-shop Mall.cz. "S blížícím se Štědrým dnem budeme zákazníkům v jejich nákupním košíku ukazovat, do kdy jsme schopni jim zásilku doručit," říká za Mall Pavla Hobíková. S doručením na adresu do Štědrého dne podle ní mohou počítat ti, kteří si dárek objednají do úterý 20. prosince.

U většiny dopravců zatím zůstává standardní doba doručení. Podle mluvčí prodejce elektroniky a spotřebního zboží Datart Olgy Dolínkové to znamená jeden až tři dny. Právě v Datartu si mohou zákazníci objednat zboží přes Českou poštu ještě 21. prosince do 15 hodin a u ostatních dopravců o den dříve tak, aby ho zákazníci stačili včas položit pod vánoční stromek.

Prodejce nabízí také vlastní dopravu, která slibuje dodání do Štědrého dne i v případě objednávky 23. prosince do 18 hodin. Za tu si však zákazník zpravidla výrazně připlatí.

Pokud chtějí mít zákazníci jistotu, online prodejci je vyzývají k tomu, aby si balíčky vyzvedávali v kamenných pobočkách nebo výdejnách. Například do pražských výdejen Mall Shop si mohou zákazníci objednávat zboží do poledne 23. prosince a Datart do některých ze svých kamenných obchodů dodá objednávky ještě během dopoledne 24. prosince.

Těm, kteří nákup dárků zcela pustí z hlavy a nechají ho doslova na poslední chvíli, doporučují obchody pořídit to, co je dostupné přímo na prodejnách. Například zákazníci Alzy tak mohou nakoupit i na Štědrý den dopoledne.

Počty přepravovaných balíků se na přelomu letošního listopadu a prosince u kurýrních firem zvýšily o 50 až 100 procent. Vrchol sezony očekávají právě teď. Internetové obchody v současnosti mají až trojnásobné tržby proti zbytku roku.