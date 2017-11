Dobrá cena, špatné podmínky pro nákup. Porovnali jsme "český" Amazon s konkurencí

před 16 minutami

Zatím to vypadá, že si Amazon teprve chystá půdu pro případný opravdový vstup do Česka. Web přeložený do češtiny tuzemské e-shopy strašit nemusí.

Praha - Největší e-shop na světě Amazon začal aktivněji lákat na nákupy i Čechy, když svou německou verzi přeložil do češtiny. Tuzemské internetové obchody se toho ale nebojí - myslí si, že čeští zákazníci mají na e-shopy vysoké nároky, které Amazon zatím nesplňuje. Částečně mají pravdu. Ze srovnání s největšími českými internetovými obchody vyplývá, že Amazon jim může brát zákazníky, pokud se budou rozhodovat hlavně podle ceny. Zároveň však Amazon výrazně zaostává v podmínkách doručení, kde je pomalejší a dražší. Ani přehlednost stránek není pro nakupujícího z Česka na nejvyšší úrovni. Amazon spouští e-shop v češtině. Cenu doručení ani jeho rychlost nemění číst článek On-line deník Aktuálně.cz porovnal pět položek, které Češi mohou před Vánoci v e-shopech často hledat. Elektroniku zastupuje herní konzole a mobilní telefon, pro děti jsme vybrali lego a plyšáka, který má být jedním z letošních hitů Vánoc. A čistě pro ženy jsme do srovnání zařadili také parfém. Výsledek? Ve třech případech z pěti je Amazon levnější než oba dva největší české e-shopy, naopak výrazně dražší je v případě parfému. U lega je cena zhruba stejná. Amazon největší české konkurenty poráží i přesto, že má drahé euro - převodní kurz byl ve čtvrtek 9. listopadu 27,27 koruny za euro. Levněji než na Amazonu pak nakoupíte vždy, když si na tuzemském srovnávači cen najdete nejlevnější cenu v ověřeném e-shopu. Podrobnosti ukazuje následující tabulka. Položka Amazon.de Alza.cz Mall.cz Heureka.cz Herní konzole PlayStation 4 Pro 1TB 10 063 Kč (369 eur) 10 342 Kč 10 290 Kč 9690 Kč Telefon Sony Xperia XA1 Dual-SIM 6790 Kč (249 eur) 6999 Kč 6990 Kč 5799 Kč Hatchimals Draggles 1690 Kč (61,99 eura) 1799 Kč 1799 Kč 1599 Kč Lego Creator Průzkumný robot 409 Kč (14,99 eura) 399 Kč 429 Kč 378 Kč Parfém Donna Karan Be Delicious 100 ml 1022 Kč (37,46 eura) 899 Kč 779 Kč 731 Kč V dalších parametrech důležitých pro nákup už ale Amazon zaostává. Doručení objednaného zboží je dražší a pomalejší. Za standardní poplatek doručuje Amazon za čtyři až osm dnů. Za zásilku s DVD, hudbou nebo videohrami zaplatí lidé pět eur, za všechno ostatní zboží 7,50 eura. Za každý kilogram balíku si navíc připlatí 1,30 eura. Při objednávce nad 39 eur je nicméně poštovné zdarma. Amazon navíc v Česku nemá kamennou pobočku pro osobní převzetí. Amazon.de Alza.cz Mall.cz Standardní doba doručení 4-8 dní 1-2 dny 1-2 dny Cena dodání 135-202 Kč (podle druhu zboží) + 35 Kč za kilo balíku 89 Kč (při platbě předem) 99 Kč Dodávka zdarma od 39 eur = cca 1050 Kč dopravu zákazník platí vždy 1000 Kč Web Amazonu je navíc do češtiny přeložený jen zčásti, firma ho bude teprve postupně rozšiřovat. Například odrážky, které shrnují parametry zboží, zůstávají zatím v němčině. "Až osmidenní doručovací doba je dnes už poměrně dlouhá. Jakékoliv omezení nabídky produktů je pro úspěch obchodníka limitující, byť by šlo jen o popisek," myslí si Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK). "Češi očekávají špičkové popisy produktů, rychlé a spolehlivé doručení a osobní odběr," vysvětluje obchodní ředitel Alzy Petr Benda, proč se česká jednička mezi e-shopy neobává konkurence Amazonu v této podobě. Revoluce v doručování balíků: speciální klíč od Amazonu k vám pustí kurýra, i když nejste doma číst článek Vypadá to, že si Amazon teprve chystá půdu pro případný opravdový vstup do Česka. "Překlad stránek je jen předvoj. Pokud se Amazonu vstup na tuzemský trh podaří, mohl by uškodit menším e-shopům, které konkurují ostatním především cenou," myslí si Martin Lysoněk, obchodní ředitel portálu Aukro.cz. Kritický pohled na Amazon přeložený do češtiny má Adam Kurzok, jednatel společnosti Expando, která radí e-shopům, jak růst nebo jak úspěšně prodávat právě přes Amazon. Podle něj zatím nejde o vstup Amazonu do Česka. "Nejde hovořit ani o lokalizaci jako spíše o rychle spíchnutém překladu, za který byste svého dodavatele e-shopu vypráskali dveřmi. Pokud to zůstane v této formě, nemusí se Alza ani Mall ještě dlouho Amazonu obávat," říká v komentáři na serveru Lupa.cz. Podle Kurzoka si Amazon testuje, zda tato "pololokalizace", k níž Amazon přistoupil také v Polsku, má nějaký smysl. Je ale skeptický k tomu, že Amazon v Česku spustí kompletní verzi jen pro tuzemský trh a na české doméně. "Těch pár milionů obyvatel Česka využije spíše jako pracovní sílu než zajímavý trh," dodává s poukazem na to, že Amazon ve svém obřím skladu v Dobrovízi zaměstnává zhruba 5000 lidí. 38 fotografií Foto: Obří e-shop loví zaměstnance i na řízky. Podívejte se, jak vám chystají Ježíška

