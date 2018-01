před 2 hodinami

Do třetího slosování účtenkové loterie se zatím zapojilo 426 tisíc lidí. Ti během prosince zaregistrovali téměř 14,66 milionu účtenek. Na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz to uvedla Michaela Tesařová z tiskového oddělení ministerstva financí. Prosincové nákupy lze do hry Účtenkovka registrovat až do 12. ledna, jejich slosování proběhne 15. ledna. Za říjen – první měsíc této státní loterie – přihlásilo zhruba 478 tisíc lidí téměř 14 milionů účtenek, podmínky pro slosování ale nakonec splnilo jen 453 tisíc lidí a 11,1 milionu účtenek. V listopadu se pak aktivně zapojilo téměř 478 tisíc lidí, kteří přihlásili celkem 14,56 milionu platných účtenek.

autor: Petr Kučera

