Do Česka míří Mr. Kebab, Bernard chystá bary a pizzerie Coloseum vyzkouší nový model

před 10 minutami

Franšízové sítě restaurací a obchodů KFC, Costa Coffee nebo Fruitisimo plánují v Česku otevřít další prodejny. Zároveň se na tuzemský trh chystají nové řetězce, například slovenský Mr. Kebab nebo britský obchod se spodním prádlem Boux Avenue. Pizzerie Coloseum teď zkoušejí obchody s italskými lahůdkami. Trendem je mix různých konceptů.

Praha - Když měl L'ubor Lelovits při práci v reklamní agentuře už dost cestování, rozhodl se před dvanácti lety usadit doma na Slovensku a založit síť prodejen kebabů. Dnes působí kromě Košic také v Žilině a na jeho původně turecké pochoutce by si už letos mohli pochutnat i Češi.

Řetězec Mr. Kebab plánuje v Česku brzy otevřít dvě prodejny. Koncept do tuzemska přivedla společnost Czech Retail Group, která spolupracovala například se Sportisimem či sítí ovocných barů Fruitisimo.

"Do pěti let bychom v Česku chtěli mít 20 provozoven, zájemce už máme," říká Petr Kutík, jednatel Czech Retail Group a šéf Mr. Kebab v Česku. Koncept podle něj může v tuzemsku uspět díky tomu, že působí jako řetězec, kdežto dosud v Česku nabízí kebab jednotliví prodejci.

Kde přesně budou pobočky ještě letos otevřeny ale nechtěl specifikovat s tím, že dokončují jednání. "Bude to ve velkých městech, chceme být v obchodních centrech, ale také například v dopravních uzlech," popisuje Kutík na přehlídce Franchise Days, kterou v tomto týdnu uspořádal Český institut pro franchising.

Franšízanti se emancipují

"Na trhu nyní vidíme několik významných trendů. Prvním z nich je to, že se rozšiřuje počet prodejen, které vlastní jeden franšízant, tedy člověk, který si zakoupí licenci," uvedl Jaroslav Tamchyna, ředitel institutu.

Dalším trendem je podle něj zlepšení vztahu mezi franšízantem a majitelem konceptu. "Je to emancipace," dodává Tamchyna s tím, že majitel licencí často franšízantovi pomáhá a více mu vychází vstříc.

Vlastníci konceptů zároveň začínají mít na jednom prostoru více značek nebo různých franšíz dohromady. Současně začínají růst i čistě online koncepty jako ubytovací služba Airbnb, taxi Liftago nebo síť výdejen Zásilkovna.

Počet franšízových firem, které v Česku působí, nelze podle Tamchyny přesně spočítat. "Odhadem je to mezi 250 až 300 společnostmi," míní s tím, že poměr českých proti zahraničním je asi půl na půl.

Bernard přidá k pubům bary

Do menších měst v Česku se nově chystá pivovar Bernard. Ke stávajícím hospodám Bernard Pub, kterých má v Praze a okolí šest, připravuje nový koncept Bernard Bar. Ten by se měl v nejbližší době otevřít v Olomouci a letos by se mohl stihnout další v Litvínově.

"Budou to pivnice s menším občerstvením formou grilu. Chceme umožnit podnikat lidem, kteří nemají v začátku tolik peněz," popisuje svou strategii Zdeněk Šípek, obchodní ředitel pivovaru, který za koncepty Bernardu stojí.

Na český trh by měly vstoupit také nové značky z Velké Británie. Několik poboček otevře obchod se spodním prádlem Boux Avenue. Podle Pavla Čmelíka, který značku do Česka přivedl a zároveň vlastní licenci pro hračkářství Hamleys pro střední Evropu, bude první prodejna otevřena zanedlouho v Praze na Chodově.

"Na podzim bychom mohli otevřít další, v centrech měst i obchodních domech," doplňuje Čmelík. Celkově by jich mělo být v Česku sedm.

Zájem o peníze českých zákazníků mají ale i další britské značky, jako třeba prodejna módy a nábytku Laura Ashley či obchod s koženým zbožím Zatchels. Brexit by, podle Jakuba Lelka z britské ambasády, neměl vstup nových sítí do Česka v budoucnu ohrozit.

"Neočekáváme žádný negativní posun, pro Velkou Británii je obchod jedna z klíčových priorit," dodává Lelek.

Fast foodové restaurace KFC letos plánují kromě dalšího rozšiřování poboček v Praze nebo u dálnic, nový koncept malých prodejen v centru měst. "V plánu je také nový design exteriérů, interiérů nebo nové uniformy," uvedl Libor Hubík, prezident KFC pro Česko a Rakousko.

Ovocné bary Fruitisimo letos chystají až 30 nových poboček, tři z nich budou od léta na čerpacicích stanicích Shell na liberecké dálnici, D1 a na Rozvadově. "Rovněž chceme expandovat i do zahraničí," uvedl šéf a zakladatel Jan Hummel, s tím, že nyní firma působí na Slovensku a v Maďarsku.

Nové kavárny chystá i britská síť Costa Coffee, která chce letos být v každém krajském městě.

Pizzerie jako hybrid

Trend propojování různých konceptů na Franchise Day zastoupila síť pizzerií Coloseum. "O umístění obchodů s italskými potravinami a vínem v našich restauracích jsme začali uvažovat už před několika lety," říká Petr Olbrich, provozní ředitel Coloseum Restaurants.

V Paláci Koruna na Václavském náměstí tak nyní testují pilotní projekt. Pokud se mu bude dařit, firma hodlá rozšířit obchůdky s lahůdkami do čtyř dalších restaurací v Česku.

Právě takový hybridní model se bude v retailu objevovat stále častěji, zjistila výzkumná agentura GfK v průzkumu Retail vision 2020. Obchodníci se budou podle zjištění agentury zaměřovat především na modernizaci stávajících poboček a zkvalitnění služeb.

Zároveň bude docházet k dalšímu prolínání s on-line prostředím. "Pro zákazníky sice cena stále hraje roli, ale velký důraz kladou na rychlost dodání nebo kvalitu," komentuje výzkum Tomáš Drtina, ředitel GfK.