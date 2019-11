Dětské výživy Hamé s tuňákem obsahují moc rtuti. Firma je musí stáhnout z trhu

Veterináři nařídili firmě Hamé, aby v Česku kvůli nadlimitnímu množství rtuti stáhla 4500 balení dětské výživy Hamánek Tuňák se zeleninou a bramborem, který prodávaly například Kaufland, Tesco, Albert nebo internetový obchod Mall.cz. Většina výrobků putovala ale do zahraničí, hlavně do Číny a na Ukrajinu. Uvedl to v pátek mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Uvedený 190gramový výrobek Hamánek - tuňák se zeleninou a bramborem má datum výroby: 15. 7. 2018, 1. 10. 2019 a 8. 10. 2019. "Státní veterinární správa v rámci kontroly zdravotní nezávadnosti výrobků kojenecké a dětské výživy zjistila, že vzorek odebraný z výše zmíněného produktu vyrobeného 15. 7. 2019 nevyhovuje akčním limitům stanoveným v plánu monitoringu cizorodých látek na rok 2019," uvedli veterináři ve své zprávě. Související V dětském kuřecím příkrmu z dm může být fólie. Drogerie ho stahuje z pultů Celková hodnota rtuti byla téměř třikrát vyšší než tento limit a oproti výsledkům vyšetření stejného výrobku od stejného výrobce z předchozích let dosáhla o řád vyšších hodnot. Podle mluvčího skupiny Hamé Milana Linky dojde ke stažení výrobku. Hamé na webu uvedlo, že pokud děti budou jíst výživu jednou týdně, je to naprosto bezpečné. "V souladu se stanoveným limitem je konzumace skleničky Hamánek (Tuňák se zeleninou a bramborem a Tuňák s červenou čočkou a penne) jednou týdně naprosto bezpečná i pro malé děti. Informace na obalu Hamánků s obsahem tuňáka bude upřesněna," potvrdila ve svém prohlášení firma Hamé. Zároveň dodala, že o tzv. akčním limitu pro množství cizorodých látek v dětských výživách s obsahem živočišných produktů se dozvěděla teprve ze zprávy Státní veterinární správy získané dne 1. listopadu. "Do této skupiny patří také výše uvedené výrobky," doplnila firma. Legislativu ale výrobek neporušuje, protože limity v evropských ani českých zákonech pro rtuť v dětské výživě stanovené nejsou. "Rtuť patří mezi velmi toxické kovy. Organické sloučeniny rtuti (např. metylrtuť) se nachází v rybách, zejména pak u déle žijících dravých ryb jako jsou tuňák nebo mečoun. Rtuť může způsobit změnu dědičných vlastností, poškodit centrální nervovou soustavu a mozek, což bylo pozorováno při otravách v Japonsku. Dlouhodobé zatížení rtutí může vyvolávat chronická onemocnění jako např. diabetes, roztroušenou sklerózu nebo revmatické choroby," doplnili veterinární správa.