Cukroví bez lepku je hitem Vánoc. Pro zdravého člověka je to nesmysl, diví se experti

Bezlepková strava se u Čechů těší stále větší oblibě. S příchodem Vánoc roste zájem o bezlepkové cukroví i další alternativní produkty, potvrzuje řada prodejců. Podle nich si je kupují nejen zákazníci, kteří mají vůči lepku intoleranci, ale i ti, kdo chtějí odlehčit svému jídelníčku. Experti na výživu přitom ovšem upozorňují, že konzumace bezlepkových produktů neznamená pro zdraví vždy výhodu.

O alternativní potraviny je zájem celoročně, potvrzuje mluvčí obchodního řetězce Globus Rita Gabrielová. "Našli si k nám cestu nejen zákazníci, kteří kvůli svému zdraví potřebují alternativní produkty bez laktózy nebo bez lepku, ale i ti, kteří chtějí odlehčit svému jídelníčku nebo 'žít více v souladu s přírodou'. Během předvánočního období je o vánoční varianty těchto produktů nebývalý zájem," dodává. Globus letos zákazníkům nabízí bezlepkovou vánočku i dva druhy vánoční štóly se sníženým obsahem laktózy.

I on-line prodejce Rohlik.cz zaznamenává zvýšený zájem o bezlepkové cukroví. "V současné době se hodně prodává bezlepkové cukroví. Poměr je 50 : 50 k běžnému cukroví a prodeje tohoto specifického cukroví rostou," potvrzuje komerční ředitel Olin Novák.

Počet lidí, kteří omezují lepek, podle něj strmě narůstá. "Snažíme se na to reagovat. Díváme se i po cukroví, které má menší obsah cukru, aby bylo nutričně přijatelnější. Aktuálně prodáváme více než 1200 krabic hotového cukroví denně a prodeje stále rostou," doplňuje Novák.

Zdravý životní styl je pro české zákazníky klíčové téma a "bezlepkovou vlnu" si mnozí prodejci nedovolí ignorovat, alternativní výrobky tak nabízí alespoň v omezeném rozsahu.

Bezlepkové cukroví nabízí i některé prodejny řetězce Sklizeno. Lidé si podle marketingové manažerky Terezy Gőghové žádají také produkty slazené stévií či bez přidaného cukru. "Zájem o tyto výrobky je, ať už se jedná o zákazníky s dietním omezením, či o maminky, které dbají na to, co dávají svým dětem. Roli pak hraje i roční období. Leden je toho, s tradičním shazováním kil, příkladem," říká Gőghová.

Prodejny Albert nabízejí například bezlepkový chléb, těstoviny, cereálie či oplatky. "Ačkoliv hotové bezlepkové vánoční cukroví v nabídce nemáme, zákazníci u nás najdou různé druhy bezlepkových mouk a směsí na sladké i slané pečení, ze kterých si mohou připravit své oblíbené vánoční cukroví," říká ředitel komunikace Jiří Mareček.

"V sortimentu máme jednu položku, a to Lineckou směs bez lepku. Celoročně poté máme v sortimentu více než 40 druhů bezlepkového pečiva. Nárůsty v období Vánoc vnímáme spíše u bezlepkové mouky, což souvisí s tím, že lidé trpící alergií na lepek dávají spíše přednost domácímu pečení," uvádí za řetězec Tesco tiskový mluvčí Václav Koukolíček.

Podle něj se ale jedná o okrajový sortiment a prodeje jsou oproti klasickému vánočnímu cukroví minimální.

Odlehčit ano, vyřadit ne

Experti na výživu se přitom shodují, že současný trend striktního vyřazování lepku ze stravy nejspíš zdravému člověku žádný zdravotní benefit nepřinese.

"To ale neznamená, že bychom se neměli nad konzumací lepku, či spíše nad jeho množstvím v naší stravě zamýšlet. Osobně se přimlouvám za jeho omezení, nikoli striktní vyloučení," říká výživový specialista Petr Havlíček. "U citlivých jedinců se stále více diskutuje jeho vliv na vznik neceliakální citlivosti na lepek či zvýšenou propustnost střeva, kvůli zvýšení hladiny zonulinu. Podle některých teorií může lepek přispívat i ke zhoršování autoimunitních onemocnění, ale je třeba ještě dalších vědeckých studií, které toto zcela prokážou či vyvrátí," připomíná Havlíček.

Podle něj jsou navíc průmyslově vyráběné bezlepkové produkty mnohdy nutričně méně hodnotné než jejich "lepkové předlohy" a často spadají do kategorie ultrazpracovaných potravin.

"Pro zdravého člověka je zbytečné vyhýbat se lepku, je to jen otázka nekonzumovat šestkrát denně bílé rohlíky. Zbytečné je i vyhýbat se laktóze - té zejména, nemá to žádné opodstatnění," domnívá se ředitelka projektu Fér Potravina Hana Střítecká. "Jde jen o výběr potravin, které lepek a laktózu obsahují. Určitě netřeba připomínat, že kvalitní tvrdý sýr není totéž co taveňák. A poctivý kvasový chléb taky nebude to samé co toustový," vysvětluje.

Všeho s mírou

Podle výživových specialistů navíc existuje celá řada tipů, jak žaludku na Vánoce odlehčit. Doporučují přitom respektovat tři zásadní věci: nakoupit kvalitní suroviny, ty správně v kuchyni zpracovat a připravit si jen takové množství jídla, abychom se nepřejídali.

"Určitě se dá třeba salát odlehčit jogurtem, případně se může udělat takový ten klasický bramborový salát, na který už jsme dávno zapomněli a setkáme se s ním spíše v Rakousku - jen z brambor a cibule," doplňuje Střítecká.

Zda zvolit ke štědrovečerní tabuli raději rybu, nebo vepřové, je podle ní už na preferenci každého člověka. I když data od prodejců ukazují, že prodej ryb stoupá. Třeba v případě Rohlik.cz vzrostla letos jejich obliba o 100 procent.

"Ta jedna večeře nikoho 'nezabije'. Je to spíš o těch dalších svátcích. Tedy pokud je opulentní oběd - třeba kachna nebo husa -, tak nezapomínat, že by mělo být také dostatečné množství přílohy. A tím myslím zelí, nikoli hromadu knedlíků," dodává Střítecká. Zapomínat by se podle ní nemělo na ovoce, které je vhodné konzumovat spolu s cukrovím.

Dobré je podle odborníků přemýšlet i nad konzumací alkoholu, ti malé množství kvalitního piva či vína nezavrhují. "Ale buď chci Vánoce vnímat a užívat si je a podle toho se postavím ke konzumaci alkoholu, anebo se chci opít. Vymýšlet nějaké kličky, jak na to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, nefunguje," dodává Havlíček.